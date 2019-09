ancora nessuna certezza sul loro futuro

Inviata stamane richiesta di urgente convocazione alle Commissioni Attività Produttive e Cultura, Formazione e Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana da parte della Fisascat Cisl Sicilia per la grave situazione che sta coinvolgendo le centinaia di lavoratori siciliani del gruppo Auchan Retail Italia.

“Siamo fortemente preoccupati per i lavoratori della rete vendita Auchan siciliana – dichiara Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Cisl Sicilia – Sembra esserci, infatti, una forte contraddizione tra le dichiarazioni rese da Conad a mezzo stampa e quanto comunicato nell’ambito delle procedure di trasferimento di ramo di azienda che coinvolgono 109 negozi di cui nessuno della rete siciliana. Nonostante Conad abbia, infatti, precisato proprio pochi giorni fa, a mezzo stampa, che anche gli ipermercati della Sicilia fanno parte dell’acquisizione delle quote di Auchan Sma da parte di Bdc Italia (Conad e Wrm), tuttavia, anche durante l’incontro svoltosi ieri a livello nazionale, non giunge alcuna notizia riguardante la situazione siciliana. Abbiamo pertanto formulato richiesta di convocazione in sessione congiunta alle due Commissioni dell’Assemblea Regionale Siciliana – continua la sindacalista – affinché le istituzioni si facciano parte attiva per questa vicenda dai risvolti tutt’altro che certi. Abbiamo chiesto anche i vertici di Bdc Italia vengano convocati al tavolo per fare chiarezza sulla ingarbugliata vicenda che tiene col fiato sospeso centinaia di lavoratori. Rivendichiamo tempistiche certe – conclude Calabrò – e non una progettualità che, se non concretizzata, potrebbe fomentare ancora più incertezze fra i lavoratori e incidere pesantemente sulla tenuta occupazionale nella nostra regione. La Sicilia non può permettersi di perdere nemmeno uno di questi posti di lavoro. Siamo pronti alla mobilitazione a tutela dei lavoratori”.