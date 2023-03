VIGILI DEL FUOCO

Diversi danni provocati dal forte vento che sta sferzando Palermo e la provincia. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in provincia. Decine gli interventi per alberi pericolanti nel capoluogo

Tragedia sfiorata in via XII gennaio

Sfiorata la tragedia a Palermo. Un boiler volato per il vento da un palazzo è caduto davanti ai negozi ed ha sfondato il lunotto di una Mazda parcheggiata nella centralissima via Libertà ad angolo con via XII Gennaio, e ne ha danneggiato un’altra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza. Non ci sono feriti. Accertamenti sono in corso. La circolazione nella zona è andata in tilt. Una folla di curiosi si è radunata sul posto, arteria principale dello shopping palermitano. Danni al tendone del circo nei pressi del centro commerciale Conca d’Oro.

Diverse tegole e lamiere sono volate in via Bologna e nella zona di Borgo Nuovo. A Brancaccio i pompieri sono stati presi a sassate mentre tentavano di spegnere un falò. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per mettere in sicurezza alcune vetrate in via Maqueda.

Eolie isolate per il forte vento

L’Arcipelago eoliano isolato da ieri pomeriggio per via del forte vento di ponente che, raggiungendo anche i 40 km/h, ha ingrossato il mare. L’ultimo mezzo a collegare le isole con Milazzo è stato il traghetto Laurana di Caronte & tourist isole minori.

A Milazzo restano bloccati, per la sospensione di tutti i collegamenti previsti per oggi, una cinquantina di eoliani e i mezzi che, per il fine settimana, avrebbero dovuto rifornire gli esercizi commerciali isolani. A Lipari, in rada, hanno trovato rifugio due navi cisterna ed un mercantile.

