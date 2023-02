L'ARCIPELAGO

Il forte vento che, dalla notte scorsa, sta soffiando sull’arcipelago delle Eolie ha ingrossato il mare e a pagarne le conseguenze sono le isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e il borgo di Ginostra verso le quali sono stati sospesi i previsti collegamenti giornalieri. Sospesi anche alcuni collegamenti da Lipari per Santa Marina Salina e Rinella.

L’intensificarsi del vento potrebbe portare dal pomeriggio alla sospensione di ulteriori collegamenti. Contestualmente nell’arcipelago si registra un calo di 5 – 6 gradi nelle temperature, rispetto ai giorni scorsi.

Il meteo in Sicilia

Arriva gradualmente il maltempo nel Sud Italia e, con qualche giorno di ritardo, anche in Sicilia. Le temperature, al momento ancora alte, sono destinate a scendere. L’annuvolamento, cominciato nella giornata di sabato, sarà progressivo e porterà prima piogge sporadiche e locali, poi più frequenti fino alla giornata di martedì quando le piogge saranno diffuse dell’isola. Si tratta di un ciclone che colpirà prima l’area campana già nella giornata di domenica e poi scenderà colpendo, progressivamente, Puglia e Calabria fino a sbarcare in Sicilia.

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia rese note dal sito iLMeteo.it per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Nord: Irruzione violenta di venti di Bora, peggiora diffusamente in Emilia e in Piemonte con neve in pianura in serata, piogge in Liguria.

Centro: Venti forti e freddi interagiscono con un ciclone così ci saranno condizioni di maltempo con neve a quote sempre più basse.

Sud: Dopo una mattinata con temporali in Campania, il tempo tenderà a peggiorare anche altrove con precipitazioni generalmente deboli.

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO

Nord: Cielo coperto su gran parte delle regioni, ma in prevalenza asciutto. Soltanto sul Piemonte occidentale nevicherà fino al piano.

Centro: Ciclone in azione con neve a bassa quota su Umbria e Toscana e sulle Marche, a 1200m sul Lazio. A tratti instabile sul resto delle regioni.

Sud: Un ciclone influenza la Campania con piogge, anche temporalesche e nevose dai 1300 metri. Rovesci in Lucania, alta Calabria e Puglia.

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

Nord: Martedì, giornata invernale; cielo spesso coperto al Nordovest, più soleggiato invece al Nordest. Temperature in lieve aumento ovunque.

Centro: Cielo coperto e piogge dapprima in Toscana, deboli, poi anche altrove, ma generalmente di modesta entità. Temperature massime stazionarie.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo su Sardegna, Sicilia e poi anche su Campania e Calabria tirrenica.