Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato per sabato 25 febbraio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature, ancora stabili, a tratti primaverili

Valori massimi sempre oltre la media stagionale in Sicilia. Temperature previste tra i 15 ed i 23 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 17 a Catania, 15 ad Enna, 16 a Messina, 23 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata tipicamente primaverile con sole prevalente, ma in serata peggiorerà sull’Emilia Romagna con rovesci via via più diffusi.

Centro: Dopo una mattinata con piovaschi su Toscana, Umbria e Marche, entro sera peggiorerà fortemente su Toscana, Umbria e Marche.

Resto del Sud: Il tempo tenderà a peggiorare in Sardegna con piogge via via più diffuse a partire dal pomeriggio. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso.

Per domenica 26 febbraio

Pressioni medio-alte offrono un avvio di giornata discreto. Poi spazio ad aria più umida responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Nord: Irruzione violenta di venti di Bora, peggiora diffusamente in Emilia e in Piemonte con neve in pianura in serata, piogge in Liguria.

Centro: Venti forti e freddi interagiscono con un ciclone così ci saranno condizioni di maltempo con neve a quote sempre più basse.

Resto del Sud: Dopo una mattinata con temporali in Campania, il tempo tenderà a peggiorare anche altrove con precipitazioni generalmente deboli.

Lunedì 27 febbraio

Nord: Cielo coperto su gran parte delle regioni, ma in prevalenza asciutto. Soltanto sul Piemonte occidentale nevicherà fino in pianura.

Centro: Ciclone in azione con neve a bassa quota su Umbria e Toscana e sulle Marche, a 1200m sul Lazio. A tratti instabile sul resto delle regioni

Sud: Un ciclone influenza la Campania con piogge, anche temporalesche e nevose dai 1300 metri. Rovesci in Lucania, alta Calabria e Puglia.