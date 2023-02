Per sabato 25 febbraio, arrivano le nubi ma senza piogge

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia nella giornata di venerdì 24 febbraio garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento, superiori alla media del periodo

Ancora in aumento le temperature. Valori massimi a tratti miti e quasi primaverili in alcuni centri. Temperature previste tra i 13 ed i 23 gradi. Sicuramente superiori alla media stagionale

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 17 a Catania, 13 ad Enna, 15 a Messina, 23 a Palermo, 16 a Ragusa, 17 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata con nebbie o cielo coperto, entro era il tempo peggiorerà con pioviggine al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e localmente nebbioso al mattino. Temperature stabili.

Resto del Sud: Il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, soltanto sui settori ionici il cielo si presenterà più nuvoloso. Clima mite.

Per sabato 25 febbraio, arrivano le nubi ma senza piogge

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giornata tipicamente primaverile con sole prevalente, ma in serata peggiorerà sull’Emilia Romagna con rovesci via via più diffusi.

Centro: Dopo una mattinata con piovaschi su Toscana, Umbria e Marche, entro sera peggiorerà fortemente sulla Toscana con temporali e grandine.

Resto del Sud: Il tempo tenderà a peggiorare in Sardegna con piogge via via più diffuse a partire dal pomeriggio. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso.

Domenica 26 febbraio

Nord: Irruzione violenta di venti di Bora, peggiora diffusamente in Emilia e in Piemonte con neve in pianura in serata, piogge in Liguria.

Centro: Venti forti e freddi interagiscono con un ciclone così ci saranno condizioni di maltempo con neve a quote sempre più basse.

Sud: Dopo una mattinata con temporali in Campania, il tempo tenderà a peggiorare anche in Sicilia e sulle coste tirreniche calabresi.