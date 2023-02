Arriva gradualmente il maltempo nel Sud Italia e, con qualche giorno di ritardo, anche in Sicilia. Le temperature, al momento ancora alte, sono destinate a scendere. L’annuvolamento, cominciato nella giornata di sabato, sarà progressivo e porterà prima piogge sporadiche e locali, poi più frequenti fino alla giornata di martedì quando le piogge saranno diffuse dell’isola. Si tratta di un ciclone che colpirà prima l’area campana già nella giornata di domenica e poi scenderà colpendo, progressivamente, Puglia e Calabria fino a sbarcare in Sicilia.

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia rese note dal sito iLMeteo.it per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Nord: Irruzione violenta di venti di Bora, peggiora diffusamente in Emilia e in Piemonte con neve in pianura in serata, piogge in Liguria.

Centro: Venti forti e freddi interagiscono con un ciclone così ci saranno condizioni di maltempo con neve a quote sempre più basse.

Sud: Dopo una mattinata con temporali in Campania, il tempo tenderà a peggiorare anche altrove con precipitazioni generalmente deboli.

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO

Nord: Cielo coperto su gran parte delle regioni, ma in prevalenza asciutto. Soltanto sul Piemonte occidentale nevicherà fino al piano.

Centro: Ciclone in azione con neve a bassa quota su Umbria e Toscana e sulle Marche, a 1200m sul Lazio. A tratti instabile sul resto delle regioni.

Sud: Un ciclone influenza la Campania con piogge, anche temporalesche e nevose dai 1300 metri. Rovesci in Lucania, alta Calabria e Puglia.

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

Nord: Martedì, giornata invernale; cielo spesso coperto al Nordovest, più soleggiato invece al Nordest. Temperature in lieve aumento ovunque.

Centro: Cielo coperto e piogge dapprima in Toscana, deboli, poi anche altrove, ma generalmente di modesta entità. Temperature massime stazionarie.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo su Sardegna, Sicilia e poi anche su Campania e Calabria tirrenica.