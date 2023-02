LA NEBBIA

E’ la Sicilia orientale, ma sembra la Val Padana, con la nebbia avvolgente della “lupa di mare”. E’ un fenomeno che si origina quando «una massa d’aria calda e umida scorre su una superficie marina caratterizzata da temperature fredde. Ed è una nebbia così fitta da costringere l’aeroporto di Catania a dirottare otto voli in arrivo in altri due scali: cinque a Comiso e tre a Palermo.

I voli dirottati

E il cambio della sede di atterraggio crea inevitabili ritardi anche nelle partenze. I voli dirottati a Comiso sono quelli della Ryanair provenienti da Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Napoli e Verona. A Palermo sono atterrati gli aeri diretti a Catania che erano decollati da Bergamo (Ryanair), da Napoli (easyJet) e da Colonia (Euroswing). I dati emergono dal tabellone online del sito della Sac, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Problemi anche in mare dove la Capitaneria di porto di Siracusa ha dovuto soccorrere due diportisti che si era ritrovati di una

imponente ‘lupa di marè che ha provocato loro una perdita del senso dell’orientamento e di conseguenza la possibilità di navigare. La motovedetta CP764 è intervenuta dopo la loro richiesta di auto e li ha ritrovati e ricondotti in porto in condizioni di massima sicurezza.

Il risveglio di Siracusa

Siracusa si è risvegliata con la nebbia. Un fenomeno anomalo che ha destato curiosità tra i residenti, certamente non abituati come gli abitanti delle regioni padane. Suggestiva soprattutto Ortigia, il centro storico della città, i cui tesori ed i palazzi più importanti hanno assunto un carattere quasi spettrale. Non si tratta, comunque, di nebbia ma della cosiddetta lupa di mare.

Il meteo in Sicilia

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato per sabato 25 febbraio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.