il fenomeno a siracusa

Siracusa si è risvegliata con la nebbia. Un fenomeno anomalo che ha destato curiosità tra i residenti, certamente non abituati come gli abitanti delle regioni padane. Suggestiva soprattutto Ortigia, il centro storico della città, i cui tesori ed i palazzi più importanti hanno assunto un carattere quasi spettrale. Non si tratta, comunque, di nebbia ma della cosiddetta lupa di mare.

Cosa è la lupa di mare

Secondo quanto riportato da centrometeosicilia, il suo nome ha origine antica e fu dato proprio dai siciliani. “Si tratta di una particolare tipologia di nebbia che si origina sulle acque marine, soprattutto durante la stagione primaverile, nebbia che in alcuni casi riesce a spingersi anche lungo i litorali. Essa si origina quando una massa d’aria calda e umida spinta da venti deboli, scorre su una superficie marina che è caratterizzata da temperature relativamente fredde”.

Il meteo in Sicilia

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato per sabato 25 febbraio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature, ancora stabili, a tratti primaverili

Valori massimi sempre oltre la media stagionale in Sicilia. Temperature previste tra i 15 ed i 23 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 17 a Catania, 15 ad Enna, 16 a Messina, 23 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 22 a Trapani.

Per domenica 26 febbraio

Pressioni medio-alte offrono un avvio di giornata discreto. Poi spazio ad aria più umida responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge.