A Palermo e provincia molti disagi ma nessun danno

Notte difficile a Palermo e provincia a causa del forte vento che ha letteralmente sradicato alberi e persino in un caso un palo dell’elettricità. Già dalla prima serata di ieri aveva cominciato a soffiare forte il vento e l’impressione era quella che non sarebbe stata una notte per nulla serena. Alla fine così è stato. Il vento ha sferzato anche alcuni immobili, si è registrata anche qualche caduta di calcinacci. In tutti i casi fortunatamente nessun danno a cose o persone.

La mappa dei disagi

Il vento ha soffiato per tutta la notte con una certa irruenza facendo cadere alberi e un palo. Diversi alberi sono caduti a Palermo. Per l’esattezza in via San Lorenzo e in via Messina Marine. I fusti si sono abbattuti al centro della carreggiata senza colpire auto o pedoni. Ad essere intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso tutto in sicurezza. Altro intervento in provincia, esattamente a Godrano sulla strada statale 131. Anche qui un albero è caduto ed ha occupato parte della carreggiata ed è stato rimosso. A fare le spese di questo forte vento anche un palo dell’Enel che si è abbattuto in strada a Palermo, in via Papa Sergio.

Anche nel Trapanese

Anche la zona del Trapanese, limitrofa a quella Palermitana, è stata sferzata dal vento. Ad Alcamo è venuto giù un palo dell’illuminazione, in via Vitaliano Brancati all’angolo con la via Campanile, in zona case popolari. Anche qui sono intervenuti i pompieri che hanno appurato che il palo era corroso dalla base.

Vento in attenuazione

Fortunatamente all’alba di oggi il vento si è fortemente attenuato. Oggi le previsioni meteo non fanno presagire un’altra giornata simile come quella trascorsa. Un campo di alte pressioni abbraccia l’intera Sicilia e questo garantirà tempo stabile ed assolato ovunque per tutta questa giornata di venerdì 16 dicembre. Nuova giornata primaverile in Sicilia, dunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali.