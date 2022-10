Prosegue Verga 100, Don Gesualdo in scena a Palermo nella notte di Halloween

Redazione di

28/10/2022

Dopo Ragusa, Siracusa e Catania, domenica 30 ottobre presso la Chiesa dello Spasimo di Palermo in collaborazione con il Comune, andrà in scena il Don Gesualdo, unica data del tour della Manifestazione Nazionale “Verga 100” promossa per il Centenario dello scrittore.

Opera scritta e diretta da Lorenzo Muscoso

L’opera scritta e diretta da Lorenzo Muscoso – concittadino del romanziere – è la versione autentica di uno dei romanzi più belli e importanti della letteratura verista, e che proviene direttamente da Vizzini e dai quei luoghi originari del romanzo.

Il protagonista in bilico tra sofferenza e redenzione, sul palco Alessandro Sparacino

In questa trasposizione, interpretata con forte passione da Alessandro Sparacino e accompagnata da intime percussioni arabo – indiane di Riccardo Gerbino e la voce di Rita Abela, si racconta – nel richiamo all’Amleto – il trascorso dell’uomo, dal suo difficile rapporto con la realtà cittadina e con le donne della sua vita, la moglie Bianca, l’amata Diodata e la figlia Isabella. Uno scritto molto apprezzato dal pubblico che si è ritrovato in alcune dinamiche familiari e che vede il protagonista in un ritratto inedito, in bilico tra sofferenza e redenzione, capace di riflettere, emozionare e commuovere.

Lo Spasimo illuminato per lo spettacolo

Lo spettacolo prodotto dalla Dreamworld Pictures illuminerà la suggestiva Cattedrale con colori artistici vicini a quelli che sono gli stati d’animo vissuti dall’uomo, e renderà anche la città di Palermo protagonista di questo momento storico. È prevista anche la partecipazione di diversi esponenti della Regione, Comune e realtà Istituzionali locali, con una parterre d’eccezione rappresentato dall’Atelier Midali, partner del progetto verghiano nella produzione di costumi dell’epoca per il 2023. Nell’attesa è possibile vedere un piccolo teaser della performance attraverso la narrazione della gente. Per ogni informazione consultare il sito web Verga100.it.

Il premio Verga a Placido Domingo

La manifestazione ha assegnato il Premio Verga a Placido Domingo, straordinario interprete di Turiddu nel celebre film-opera “Cavalleria rusticana” di Franco Zeffirelli, che giunge a 40 anni esatti dalla famosa trasposizione. Un riconoscimento prestigioso alla carriera unica di un artista che si è distinto per eclettismo, straordinario impegno e inossidabile vigore interpretativo che lo ha portato a scrivere pagine che entrano nella storia dell’opera lirica, e dello spettacolo internazionale.