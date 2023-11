Piampiano (FI) sostiene non siano previste, ma nel report dell'Amministrazione compaiono

Ci saranno o non ci saranno le celle frigorifere all’interno dell’area prevista nel progetto di ampliamento del cimitero dei Rotoli? Scoppia il caso sul progetto di espansione a nord del camposanto di Vergine Maria. Nella bozza di progetto, inserita a pagina 9 del report sull’emergenza cimiteriale lo scorso 2 novembre, sembrerebbero essere inserite. Ma alcuni esponenti della maggioranza sono pronti a mettere la mano sul fuoco sul fatto che non sia così. In attesa che arrivino chiarimenti, i residenti hanno annunciato la convocazione di un’assemblea pubblica aperta alle istituzione per domani pomeriggio alle ore 16 in piazza Bordonaro.

Il progetto su Vergine Maria inserito nel report

L’idea, messa nero su bianco nel report consegnato dall’Amministrazione, prevede la creazione di un parcheggio pubblico da 63 posti, a cui si potrà accedere soltanto da via Morici, nonchè un’area di pertinenza del cimitero, da destinare a vari scopi. Fra questi, si legge nella slide pubblicata a pagina 9 del documento, un parcheggio per i veicoli di servizio di Reset, un’area stoccaggio rifiuti, un magazzino, un locale custodito e delle celle frigorifero. Una manovra che ha fatto infuriare, nei giorni scorsi, i residenti della borgata di Vergine Maria, i quali hanno deciso di convocare un’assemblea pubblica per la giornata di venerdì pomeriggio. Fra gli invitati anche il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando.

L’opinione del consigliere Piampiano

C’è però chi sostiene che il problema non sussista, in particolare sul tema delle celle frigorifero. E’ il consigliere di Forza Italia Leopoldo Piampiano che, sui social, ha tenuto a precisare che nel progetto non saranno presenti le celle frigorifero. Intervenuto ai nostri microfoni, ha poi voluto precisare quanto segue. “Sono nato e cresciuto in questo territorio. Sto vigilando affinchè ci sia un corretto utilizzo degli spazi, consapevole che è una borgata che è stretta fra il mare e la montagna. Il cimitero è un elemento che crea tanti disagi. Un parcheggio sarà un intervento che porterà beneficio, sia alla borgata che all’utenza del camposanto. Ribadisco inoltre la volontà di chiedere la restante parte dell’ex EdilPomice per realizzare un’area attrezzata sportiva, completando il progetto”.

Domani l’assemblea pubblica convocata dai residenti

Fatto che andrebbe incontro alle richieste dei residenti di avere degli spazi dove poter portare i propri figli a giocare e socializzare. Da capire come si muoverà l’Amministrazione. Non è da escludere che ci potrà essere un ripensamento sul progetto di allargamento del cimitero dei Rotoli. Pur tuttavia, ad oggi, la slide del report sull’emergenza cimiteriale riporta un progetto in cui le celle frigorifere sembrano esserci. In attesa di capire come evolverà la situazione, i residenti hanno già annunciato la convocazione di un’assemblea pubblica. La palla passerà di nuovo in mano al Comune che, a questo punto, dovrà decidere cosa farne dell’attuale progetto.