Destinati 310.000 euro all'interno della Finanziaria regionale

Nuovo campo di calcio all’interno della borgata di Vergine Maria, a Palermo. I lavori saranno eseguiti attraverso un fondo da 310.000 euro inserito con un emendamento all’interno della legge finanziaria regionale. Capitoli che rientra all’interno del più ampio programma di opere relative agli impianti sportivi siciliani, che prevede un complessivo ammontare da 4,3 milioni di euro.

Campo di calcio all’interno dell’area ex EdilPomice

Le risorse a disposizione saranno destinate alla progettazione e alla realizzazione della struttura all’interno dell’area ex EdilPomice. Lavori che serviranno a riqualificare un bene confiscato, creando degli spazi di leisure time per le famiglie del quartiere della VII Circoscrizione. L’intervento è atteso dai residenti da anni . Opere che saranno eseguite nell’area più vicina ai palazzi di piazza Bordonaro, frapponendosi in futuro fra il centro abitato e il parcheggio che dovrebbe sorgere nell’ambito del progetto di allargamento del cimitero dei Rotoli.

Soddisfatto il deputato regionale Adriano Varrica, autore dell’emendamento, che commenta così la notizia. “Da decenni i cittadini di Vergine Maria attendono la realizzazione di uno spazio sportivo pubblico al servizio dei bambini e dei giovani della borgata – dichiara l’esponente del M5S -. Nella finanziaria regionale ho ottenuto 310.000 euro che il Comune di Palermo dovrà utilizzare per progettare e realizzare questo spazio nell’area confiscata dell’ex Edilpomice, oggi di proprietà dell’Agenzia nazionale. Avvieremo subito le interlocuzioni con Comune, Agenzia e Assessorato, con la volontà di coinvolgere la cittadinanza nella progettazione dello stesso e di fare un percorso istituzionale condiviso“.

Progetto si muoverà parallelo all’allargamento del cimitero dei Rotoli

Gli spazi rientrano infatti all’interno del bene confiscato di Vergine Maria. Negli anni, sono state tante i progetti per creare degli spazi ricreativi all’interno dell’area dell’ex EdilPomice. Idee alle quali si sono contrapposte quelle che avrebbero voluto un allargamento del camposanto di lungomare Cristoforo Colombo. Proposta sulla quale è stata creata una bozza di progetto sulla quale si è registrata la contrarietà dei residenti della zona, in particolare per i reflussi che un allargamento del cimitero dei Rotoli avrebbe avuto per la viabilità della zona, con particolare riguardo all’ingresso/uscita da via Morici, una strada a collo di bottiglia incapace di sostenere un simile afflusso veicolare. A tal proposito, il Consiglio Comunale ha votato una mozione per far spostare l’ingresso/uscita del parcheggio su via Bordonaro.

Like this: Like Loading...