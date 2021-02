700 bare in attesa di sepoltura

Sfrattati i morti da 25 anni per far spazio a nuove sepolture

Ordinanza affissa all’albo pretorio senza notifica

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato nella serata di ieri un’ordinanza con la quale, in conseguenza dell’emergenza cimiteriale in essere, dispone di avviare l’attività straordinaria di estumulazioni di feretri sepolti all’interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli da più di 25 anni considerando, per il computo di tale periodo temporale, la data della tumulazione della salma.

Verrano estumulate le salme con più di 25 anni di sepoltura

I congiunti verranno avvisati tramite comunicazioni pubblicate all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale dell’Ente e all’ingresso del Cimitero con la specifica di tutti i dati necessari ed il giorno in cui avverrà l’operazione.

L’ordinanza valida fino a maggio

L’ordinanza avrà validità sino al mese successivo alla cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid19 che, allo stato, è fissato al 30/04/2021 come da provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Un mese fa l’intervento dell’Asp

Comune di Palermo multato per le precarie condizioni igieniche in cuiversa il Cimitero dei Rotol e non solo per le oltre 700 bare in attesa di sepoltura. La multa è stata elevata dall’Asp di Palermo dopo un controllo che non ha riguardato solo la tensostruttura che ospita le bare in attesa o il deposito ma in generale il camposanto peraltro in periodo di scarso afflusso per effetto delle misure anti covid19.

Verso la sepoltura le bare in attesa?

E’ solo una delle notizie sul cimitero per apprendere le quali bisogna affidarsi ad un consigliere di circoscrizione. Della multa siapprende a margine di quella che sembra, per fortuna, essere una prima buona notizia: il Comune ha, infatti, deliberato il prelievo di 800 mila euro dal fondo di riserva per lo spurgo di mille sepolture, per riuscire così a dare finalmente una collocazione alle circa 700 salme attualmente in deposito.

La multa al Comune

A darne notizia è il consigliere comunale della settima circoscrizione Ferdinando Cusimano che conferma, però, anche la nota dolente: “Il Comune di Palermo è stato multato dall’Asp per le condizioni igieniche del cimitero dei Rotoli, il controllo è arrivato a seguito di un ordine del giorno della scorsa settimana che aveva proprio chiesto una verifica in tal senso”. E Cusimano continua: “Ho appreso che la Reset nel contratto di servizio con il Comune non ha il compito di svolgere la pulizia dei locali del cimitero, ma che sta svolgendo questa funzione fuori contratto. Anche questo aspetto va quindi affrontato dall’amministrazione comunale”.