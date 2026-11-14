Nessun dubbio sul futuro della guida di Palazzo d’Orléans e nessuna crepa nei rapporti interni a Forza Italia. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, interviene per spegnere sul nascere le indiscrezioni su presunte tensioni con il presidente della Regione, Renato Schifani, e traccia la linea politica in vista delle prossime scadenze elettorali, blindando senza esitazioni la ricandidatura dell’attuale governatore.

Il sostegno allo “Schifani bis” e la smentita sui retroscena

Intervistato da LiveSicilia, il recordman di preferenze degli azzurri nell’Isola ha voluto chiarire la propria posizione rispetto ai retroscena politici delle ultime settimane. “Io spesso sono tirato dentro, a mia insaputa. Cercano di farmi litigare col mio presidente, è cronaca di ogni giorno. Ma il rapporto resta fortissimo”, ha sottolineato Tamajo, smentendo qualsiasi ipotesi di frattura.

Il confronto interno al partito, spiega l’assessore, è già proiettato verso la continuità amministrativa: “Ne discutevo con alcuni deputati: D’Agostino, Vitrano e altri… Abbiamo parlato dello Schifani bis, un fatto politico di cui siamo certi e che sosteniamo senza riserve. Non comprendo quale altra scelta possa esserci, davvero”.

I risultati rivendicati dal governo regionale

A sostegno della conferma di Schifani alla guida della Regione Siciliana, Tamajo elenca i traguardi raggiunti dall’esecutivo negli ultimi anni, puntando l’attenzione sia sul risanamento finanziario sia sulle infrastrutture strategiche e sullo sviluppo economico.

“Il presidente e il governo hanno lavorato benissimo – ha affermato l’esponente di Forza Italia –. Anche in questo caso i risultati sono evidenti, con un elenco lunghissimo: i termovalorizzatori, l’avanzo di sette miliardi, la crescita delle imprese e del turismo”. Un bilancio che, secondo l’assessore, certifica la solidità dell’azione politica portata avanti dalla maggioranza.

L’allarme sanità: “Servono una svolta e uno shock”

Accanto alle rivendicazioni sui successi economici e amministrativi, l’analisi di Edy Tamajo non nasconde però le criticità strutturali che continuano a pesare sull’Isola, a partire dall’emergenza legata all’assistenza ospedaliera e territoriale.

“La Sicilia sconta decenni di problemi gravissimi, il più drammatico resta la sanità”, ha ammesso con franchezza l’assessore alle Attività produttive, esprimendo comunque fiducia nel lavoro del collega di giunta (“confido nell’impegno dell’assessore Caruso”). Tuttavia, per Tamajo il cambio di passo deve essere radicale: “Avremmo bisogno di una svolta, di uno shock, di voltare pagina, ma sul serio”.