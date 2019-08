Cresce l’attesa per la terza edizione di “Una Montagna di Luoghi” organizzata dall’Associazione Fuorilogos a Gangi, nel cuore della Sicilia. Nata nel 2017 questo “festival della parola” è giunto alla terza edizione. La manifestazione si è arricchita negli anni di eventi collaterali, quest’anno sta riscuotendo particolare successo l’installazione artistica #ApriLeBotteghe, ma al centro dell’attenzione rimane sempre il tema della montagna e una visione contemporanea della Sicilia, inedita ma anche a rischio spopolamento. Un controcanto e un progetto che vuole contrastare, con azioni culturali, l’abbandono totale dei paesi.

Bufalino, Arminio, Orwell, i fratelli Grimm e poi albe, passeggiate nel meraviglioso scenario naturale di Gangi, occupazione di luoghi con la poesia e le parole per un confronto, per la costruzione di un percorso che vuole fare della propria storia non solo un ricordo, ma una forza.

Undici scrittori, sei editori presenti nel “luogo degli editori”, il “luogo della poesia” dedicato ad autori del territorio, e diverse attività per i bambini.

Si parte il 23 agosto con la Fattoria degli Animali in collaborazione con Agroverdi, una realtà madonita che fa del biologico un punto di forza inimitabile, per continuare con le favole a cura del Cef/Cer Madonie e degli Asinelli del Comune di Gangi per iniziativa dell’Assessore alla Cultura Marilina Barreca, per concludere il 25 agosto in Piazza del Popolo alle 17:00, con uno spettacolo ispirato al Mago di Oz della talentuosa Gisella Vitrano.

Importantissimi gli appuntamenti con gli autori di Tlon, gli ideatori della campagna #odiareticosta e filosofi della comunicazione, seguitissimi sui social e divulgatori della parola. A loro è affidato anche un workshop di scrittura che si terrà il 24 agosto alle ore 09:00. Quest’anno l’alba si attende al Monte Alburchia, il monte in cui si narra della prima nascita di Engio e di un tempio dedicato alle dee Madri, con una performance a sorpresa.

Spettacoli serali con autori ed artisti del panorama nazionale. Fra gli ospiti anche gli autori di Lercio.it, il giornale satirico più famoso e premiato d’Italia, che proporranno in Piazza del Popolo una esilarante versione del loro TG satirico. A chiudere la rassegna sarà La Rappresentante di Lista, fenomeno rivelazione della musica italiani, con uno spettacolo che trae ispirazione dallo scrittore e drammaturgo cileno Jodorowsky: “Anatomia fantastica”, una performance speciale dedicata al linguaggio “psicomagico” realizzato in collaborazione con We Reading.

La manifestazione è promossa dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dal Comune di Gangi.