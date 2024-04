Un mandato pieno per scegliere il nome di peso da proporre per la candidatura alle elezioni europee. E’ stato conferito oggi a Palermo dal coordinamento regionale di Noi Moderati, riunito alla presenza dei coordinatori delle nove province.

L’accordo con Forza Italia per le Europee

Tra i temi affrontati la prospettiva di un rafforzamento del popolarismo e della tradizione centrista e l’organizzazione della campagna elettorale. Nell’occasione è stata ribadita l’importanza dell’intesa politico-elettorale con Forza Italia che consentirà di rafforzare la proposta politica di Centro già in queste elezioni Europee.

L’accordo con Forza Italia che riporterà nel simbolo anche “Noi moderati” è stato ufficializzato lo scorso 9 aprile. “Un grande giorno per il centrismo, per la tradizione politica del popolarismo, per l’Europa, per il futuro dei nostri figli. Forza Italia e Noi Moderati insieme. Una data da ricordare” aveva commentato proprio Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

“Come Forza Italia e Noi moderati “abbiamo lavorato per cercare di rinforzare, di dare una prospettiva ad un progetto che deve vedere il Partito popolare europeo al centro della politica italiana ed europea” aveva detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nella conferenza stampa alla Camera insieme al presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

Mandato a Saverio Romano

Per quanto concerne il tema delle candidature, oggi il coordinamento ha dato pieno mandato al coordinatore politico nazionale on Saverio Romano di scegliere, tra i dirigenti siciliani, la candidatura migliore del partito per la lista Forza Italia-Noi Moderati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

I possibili nomi, tramonta la candidatura Antinoro

Nessuna notizia ufficiale ma secondo voci abbastanza credibili il nome indicato non sarà quello di Antonello Antinoro. Sarebbe stato lui stesso a farsi da parte. Nonostante le pressioni non vorrebbe candidarsi.

Sulla scelta del nome peseranno molti elementi ma non è escluso che possa toccare proprio allo stesso Saverio Romano che già alla scorsa tornata europea aveva ottenuto un importante risultato elettorale sempre ospitato nelle fila di Forza Italia. Ma fra i papabili anche Massimo Dell’Utri, attuale coordinatore siciliano del partito centrista.