Tornano in piazza domani a Palermo i lavoratori Almaviva. Si ritroveranno dalle 9,30 davanti la Prefettura, in via Cavour, per protestare contro i tagli agli stipendi e al personale.

La mobilitazione si terrà in concomitanza al tavolo tecnico che avrà luogo al Mise.

Per i lavoratori Almaviva il futuro è sempre più incerto. Da tempo chiedono maggiori tutele che tardano ad arrivare, e le prospettive, fornite dall’azienda, non sono certo buone.

Come scrive il Giornale di Sicilia di oggi, le notizie comunicate ieri dall’azienda nella sede di Sicindustria ai sindacati, e relative alla sede di Palermo, non fanno ben sperare. I dati economici riguardanti il semestre gennaio-giugno 2019, fanno evidenziare una perdita di 5,7 milioni di euro con un incremento degli esuberi di 300 unità. In tutto, nella sede di Palermo, sono a rischio 1600 lavoratori su un totale di 2800 addetti.

Come se non bastasse, i committenti, hanno annunciato un calo dei volumi di traffico da settembre in poi, quindi Almaviva ha confermato l’intenzione di aprire l’apertura della procedura di mobilità ancora a settembre.

Lavoratori e sindacati sperano ancora e chiedono al governo nazionale, è questo lo scopo della manifestazione di domani, di intervenire sulla delicata vertenza e porre un freno al calo di volumi di traffico delocalizzato all’estero, con percentuali che superano il 60%.

I sindacati denunciano ancora “nessuna trasparenza sui contratti commerciali con i maggiori committenti, Wind e Tim, per il rispetto delle tariffe minime stabilite dalla legge”. Sollecitata l’attivazione di un tavolo istituzionale con il governatore Musumeci e il sindaco di Palermo per approdare a soluzioni che permettano di evitare i licenziamenti.

