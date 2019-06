la denuncia dei sindacati

Non si arresta la nuova ondata di crisi che sta colpendo le aziende locali della grande distribuzione alimentare siciliana.

Distribuzione Cambria Spa, Gruppo Abate e, ultima in ordine di tempo, Commerciale Gicap Spa, azienda con oltre 700 dipendenti operante in Sicilia e Calabria con più insegne. La crisi aziendale è iniziata a marzo poi la possibile soluzione dell’affitto, finalizzato alla cessione, del ramo d’azienda costituito da 42 negozi, per arrivare alla presentazione di concordato in bianco al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Questo iter – dice una nota di di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs- ha subito una forte accelerazione negli ultimi giorni e ciò desta forti preoccupazioni presso le segreterie nazionali e siciliane”.

“Subito dopo il primo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 27 maggio, nel cui ambito erano state individuate possibili intese con la subentrante Like Sicilia Srl, e il successivo incontro al Ministero del lavoro, dove è stato sottoscritto l’accordo per l’utilizzo della Cigs, – affermano Monja Caiolo, Mimma Calabro’ e Marianna Flauto, segretarie generali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia – la Commerciale Gicap Spa ha proceduto alla sottoscrizione del verbale di accordo per l’affitto del ramo d’azienda con sindacati autonomi, prevedendo, già da lunedì 10 giugno, la firma di verbali di conciliazione individuale fortemente penalizzanti per i lavoratori, che rischierebbero il recupero del credito vantato con Gicap, a partire dal proprio tfr”.

Proprio sulla deroga al Tfr, in base alla quale i lavoratori dovrebbero rinunciare alla responsabilità in solido nei confronti della subentrante Like Sicilia Srl, sulla scorta di un parere in merito richiesto all’Inps le tre sigle sindacali avevano espresso forti dubbi.

“L’azienda – proseguono le sindacaliste – sta procedendo in spregio alle normative vigenti, alle corrette relazioni sindacali e, soprattutto, in spregio ai diritti dei propri dipendenti. Quelle conciliazioni, infatti, oltre a mettere in rischio il Tfr, ratifica azioni individuali aziendali che hanno peggiorato le condizioni contrattuali dei lavoratori, la

maggior parte dei quali già sottoinquadrati”.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs annunciano di essere “pronte ad avviare ogni azione legale a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sia nei confronti di Commerciale Gicap Spa che di Like Sicilia Srl”.