Le motivazioni delle parti sociali

Vertenza aspra tra i sindacati e la compagnia spagnola Volotea che riguarda anche la base all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La Uil Trasporti e la Fit Cgil in una nota, dopo aver preso parte ad un incontro con i rappresentanti della compagnia aerea, hanno annunciato che andranno a protestare davanti al ministero del lavoro.

Le ragioni riguardano “l’applicazione unilaterale nuovo regolamento aziendale, sul trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo – scrivono i sindacati – Indebite pressioni nei riguardi del personale navigante tecnico in relazione alle richieste di riduzione del salario. I lavoratori attendono da marzo 2020, da quando è scoppiata la pandemia i soldi di integrazione fondo di solidarietà trasporto aereo, una sorta di cassa integrazione. Segnaliamo anche i ripetuti ritardi nella corresponsione delle competenze mensili. Per finire il mancato adeguamento delle posizioni previdenziali e contributive in relazione ai lavoratori inseriti nel sistema pensionistico misto”.