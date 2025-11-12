Si torna a parlare di Finanziaria regionale e di Legge di stabilità nel vertice di maggioranza di oggi a palermo convocato come ogni settimana e particolarmente rilevante in questo caso visto che all’ultimo il governatore, la scorsa settimana, era assente.

Ma anche quello di oggi sarà un vertice di maggioranza incompleto anche se gli assenti annunciano che non c’è un retro pensiero ne una lettura politica da assegnare a questa assenza.

MpA assente al vertice

“Il Movimento per l’Autonomia non parteciperà domani al vertice di maggioranza dedicato alla finanziaria. Gli onorevoli Roberto Di Mauro e Fabio Mancuso per ragioni diverse sono impossibilitati ad intervenire” dichiara in una nota a sera inoltrata il senatore Antonio Scavone per conto del Movimento.

Ma la questione politica è salva in vista delle riunioni delle commissioni “Il gruppo assicura comunque il suo costruttivo apporto alla adozione della Legge nel corso dei lavori in Commissione ed in Aula”.

Le nomine nei gabinetti degli assessori “silurati”

Intanto, sempre nella serata di ieri, il presidente della regione ha proceduto ad una nuova nomina per ricostituire il gabinetto del secondo assessorato rimasto senza guida per effetto della cacciata degli uomini della Dc.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, assumendo la delega ad interim dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, ha nominato capo di gabinetto Carmen Madonia. Il giorno precedente aveva fatto la medesima cosa nell’altro assessorato assunto ad interim, quello alla famiglia ed al lavoro dove aveva nominato capo di gabinetto Patrizia Valenti.

Chi è il nuovo capo di gabinetto

Nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1993, Madonia ha già rivestito il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione e di assessori regionali. Per cinque anni è stata anche dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica.

Il ruolo di capo di gabinetto in un assessorato retto ad interim dal presidente è particolarmente importante perché di fatto il funzionario è l’espressione in loco del Presidente reggente