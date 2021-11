“Ai ministri della Lega chiedo di sostenere convintamente, all’interno del governo, le istanze della Regione Siciliana“. Questo il messaggio che il governatore Nello Musumeci ha voluto affidare al leader Matteo Salvini, nel corso di un incontro avuto stamane a Roma, presente anche il segretario regionale Nino Minardo.

Torna il sereno nella maggioranza

Torna, dunque, il sereno fra il governatore e la Lega. In realtà i messaggi di pace erano già partiti dopo l’incontro del governatore con il segretario leghista siciliano Nino Minardo. In quella occasione l’incontro doveva essere solo l’inizi di un percorso ed era stato annunciato un secondo incontro con i parlamentari regionali del Carroccio e con il segretario nazionale Matteo Salvini.

L’incontro promesso e organizzato da Minardo

Ed eccolo, dunque, l’incontro promesso e organizzato dal segretario della Lega. Una forza, quella del Carroccio, che in Sicilia sembra proporsi sempre più come mediatrice e moderata rispetto al partito a livello nazionale.

Investire sulla Sicilia e su Catania

In particolare, Musumeci ha evidenziato l’opportunità di realizzare a Catania lo stabilimento Intel, per la produzione di semiconduttori, come già richiesto al ministro Giancarlo Giorgetti, e di istituire nell’Isola una scuola di alta formazione per il personale alberghiero, come anticipato al ministro Massimo Garavaglia.

L’impegno espresso da Salvini

Il senatore Salvini ha assicurato il massimo impegno della rappresentanza governativa della Lega a favore della comunità siciliana, anche sul fronte del Pnrr, per cogliere appieno le opportunità di crescita dell’Isola.

Il percorso di pace con la Lega

Dopo lo scontro delle scorse settimane il viaggio verso la pace con la Lega era stato intrapreso quasi subito. Nino Minardo, il segretario regionale del Carroccio, non aveva accompagnato Matteo Salvini nella sua due giorni palermitana di fine ottobre. una scelta formalmente fatta per motivi personali ma che è stata utile anche per stemperare le tensioni a Palermo. E nei giorni successivi proprio Minardo aveva annunciato0 l’organizzazione di un confronto fra Musumeci e Salvini a Roma. Un impegno adesso mantenuto