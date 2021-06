Incontro tra l’assessore alla Funzione Pubblica Marco Zambuto e dirigente Generale del medesimo dipartimento, e i rappresentanti sindacali di tutte le organizzazioni sindacali.

Verso la riqualificazione del personale

Zambuto, fanno sapere i sindacati, ha comunicato di volere scrivere insieme ai sindacati le direttive che la Giunta di Governo fornirà all’Aran Sicilia per il rinnovo dei contratti di lavoro della dirigenza e del comparto. I rappresentanti di CGIL, UIL, COBAS/CODIR, SADIRS e UGL FNA, hanno rappresentato, in linea generale, il proprio progetto di ammodernamento della macchina burocratica regionale che, passando per una riclassificazione e riqualificazione del personale, porti a un piano formativo innovativo che rompa con i vecchi schemi.

Le richieste dei sindacati

“Occorre passare da una fase ormai retrograda di alcuni istituti contrattuali a una valorizzazione degli istituti del trattamento economico accessorio collegato alla performance, sia essa organizzativa che individuale, ponendo particolare attenzione alla definizione di nuovi criteri idonei a garantire una reale valutazione del personale”. Queste le richieste di CGIL, UIL, COBAS/CODIR, SADIRS e UGL FNA che hanno dichiarato di essere pronti a entrare nel merito delle trattative se il governo regionale vuole stare al passo con i cambiamenti dettati dalle innovazioni tecnologiche in una pubblica amministrazione moderna ed efficiente.

La questione Aran Sicilia

“In una tale circostanza assumono valore strategico le competenze professionali e la formazione continua del personale che, certamente, da un lato avranno il compito di superare le criticità evidenziate nel corso di questi ultimi anni anche da parte della stessa amministrazione regionale e dall’altro di rispondere ai fabbisogni di nuove professionalità e competenze richieste dai cambiamenti organizzativi e dall’innovazione digitale e alle

esigenze di valorizzazione delle capacità concretamente dimostrate dai dipendenti”, dicono le sigle sindacali in una nota congiunta CGIL, UIL, COBAS/CODIR, SADIRS e UGL FNA hanno, quindi, affrontato la questione delle scarse competente ultimamente dimostrate dall’Aran Sicilia spesso, fra l’altro, non in linea con le intenzioni del governo e a tal proposito l’Assessore Zambuto, confermando quanto dichiarato dalle organizzazioni sindacali, ha ribadito che la questione Aran è una questione ascrivibile in toto all’interno della compagine governativa di cui egli stesso fa parte e per la quale si sta lavorando per una sua adeguata risoluzione.