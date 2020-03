Via alla distribuzione ai comuni di cento milioni di euro dalla Regione Siciliana per consentire alle famiglie disagiate di accedere all’assistenza alimentare. Lo ha deciso il governo Musumeci, riunito in mattinata a Palazzo Orleans, in seduta straordinaria e urgente confermando il piano di stanziamenti già annunciato nei giorni scorsi e decretando le modalità di distribuzione e utilizzo.

“Si tratta di una prima necessaria risposta che vogliamo dare per consentire a migliaia di famiglie siciliane, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. Speriamo che arrivino prestissimo anche gli interventi dello Stato, da me più volte sollecitati. In queste settimane di paralisi – aggiunge il governatore – sono cresciuti a dismisura nella nostra Isola i nuclei familiari più fragili e maggiormente disagiati, quelli cioè che stanno soffrendo più di tutti la perdurante crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Famiglie che in parte si aggiungono alle altre 450 mila dichiarate povere in Sicilia, secondo i dati dell’Istat.

Le risorse verranno assegnate, in più tranche, a tutti i Comuni, che nella distribuzione – si legge nella delibera – dovranno prestare particolare riguardo “alle nuove povertà determinate dalle famiglie che non percepiscono più alcun reddito, compreso quello di cittadinanza, e alcuna altra assistenza economica o sanitaria”.

La delibera regionale segue anche il confronto con i sindaci “Oggi pomeriggio l’ANCI Sicilia ha avuto un proficuo momento di confronto con la Presidenza della Regione per la definizione dei dettagli delle modalità di utilizzo ed assegnazione dei fondi stanziati dalla Giunta regionale lo scorso 28 marzo. Abbiamo convenuto sulla necessità di accreditare al più presto e nella forma più agile le risorse previste per i comuni, rendendone l’utilizzo quanto più snello possibile per venire incontro alle necessità dei cittadini e delle famiglie siciliane. Credo sia stato un significativo momento di collaborazione e coordinamento istituzionale” conferma Leoluca Orlando, presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, commentando proprio la delibera con cui il presidente della Regione.

Ke risorse che serviranno per far fronte all’emergenza economica e sociale connessa alla diffusione del Covid-19 con l’obiettivo di fornire alle famiglie assistenza alimentare e prodotti farmaceutici.