Settimana di Musica Sacra organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana in collaborazione con il Teatro Massimo e il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, con il sostegno della Regione Siciliana – assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo.

La manifestazione

La manifestazione, giunta alla 66a edizione e firmata per la programmazione artistica da Dario Oliveri – si apre venerdì 11 ottobre alle ore 21 con un concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Daniel Smith e impegnata nella Fantasia su un tema di Thomas Tallis di Ralph Vaughan Williams: quindi nella Dante-Symphonie (versione per coro femminile, coro di voci bianche e orchestra) di Franz Liszt, con la partecipazione del Coro di Voci Bianche della FOSS diretto da Riccardo Scilipoti e la Cantoria del Teatro Massimo di Palermo – con cui è organizzato il concerto – guidata da Giuseppe Ricotta.

Il progetto artistico della 66a Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale «prende le mosse – sottolinea Dario Oliveri che firma il programma – dalla riconferma, da parte di Papa Francesco, dell’insostituibile valore della preghiera quale strumento di dialogo fra il genere umano la sfera del Divino. Cogliendo tale spunto, e considerando la vocalità quale altissima forma di preghiera attraverso la musica, il calendario s’incentra soprattutto – seppure non esclusivamente – sul tema del canto, con particolare riferimento alle forme assunte in vari luoghi e momenti della storia cristiana dalla riflessione sui temi della redenzione e della devozione mariana”.

Gli altri appuntamenti

Si continua sabato 12 ottobre, sempre alle ore 21 nel duomo normanno che guarda dall’alto la Conca d’oro con un concerto dell’Ensemble Le Brun (Francesco La Bruna maestro di concerto e violino solista, Mirko D’Anna violino, Chiara Bellavia viola, Viviana Caiolo violoncello, Luca Ghidini contrabbasso! Basilio Timpanaro organo e clavicembalo) e la partecipazione del soprano Gabriella Costa dedicato a pagine legate a “Riforma e Controriforma”, in particolare la Sonata n. 11 in do minore per 2 violini, viola e basso continuo e la Sonata n. 10 in sol minore “La Crocifissione” per violino e basso continuo di Heinrich Ignaz Franz von Biber, Due Corali per organo “Auf meinem lieben Gott” P. 30 e “Allein Gott in de Höh sei ehr” P. 10 di Johann Pachelbel e infine lo Stabat Mater di Luigi Boccherini nella versione originale per soprano, quintetto d’archi e organo.

Inedito e di grande curiosità è l’incontro musicale che sarà proposto, sempre nel Duomo di Monreale alle ore 21, domenica 13 ottobre con The Ring Around Quartet – una delle più rinomate formazioni vocali italiane specializzate nel repertorio polifonico medievale composta da Vera Marenco (soprano), Manuela Litro (contralto), Umberto Bartolini (tenore), Alberto Longhi (baritono) con la partecipazione di Guido Ripoli (baritono e controtenore) – e il sassofonista palermitano Gianni Gebbia, musicista di fama internazionale, celebre per la sua sonorità distintiva e l’uso della respirazione circolare. Le musiche in programma spaziano da autori anonimi fino a Hildegard von Bingen, Guillaume Dufay e Perotinus, con le quali il sax di Gianni Gebbia si intreccerà e dialogherà attraverso le sue ipnotiche improvvisazioni.