Via alle assemblee di circoscrizione per Franco Miceli, si parte dalla quinta

12/05/2022

Comincia oggi pomeriggio alle 18 da piazza Noce la serie di assemblee di circoscrizione a sostegno di Franco Miceli sindaco di Palermo. Si tratta di assemblee pubbliche che “vogliono essere momenti di confronto e ascolto sui problemi peculiari delle diverse zone della città di Palermo”, come recita una nota. Oggi l’incontro presso la V circoscrizione Alle assemblee parteciperanno Franco Miceli e i candidati a presidente delle otto circoscrizioni. Oggi pomeriggio l’incontro sarà con i cittadini e Salvatore Altadonna, candidato presidente della V circoscrizione. La polemica candidati e mafia Intanto si fa sempre più aspra la polemica legata a politica e condannati per mafia. Franco Miceli, candidato a sindaco di Palermo per l’area progressista ha detto la sua dopo le parole del giudice Alfredo Morvillo. “A trent’anni dalle stragi la Sicilia è in mano a condannati per mafia”. Parole che hanno fatto nascere un fitto vespaio di botta e risposta. “La guerra contro la mafia non ammette pause” “In questi decenni abbiamo visto come la società civile, i cittadini, nei quartieri della città e in tutta la Sicilia hanno alzato la testa, vissuto una grande riscossa civile e denunciato dimostrando che un’altra Palermo è possibile. Ma la guerra con la mafia non ammette pause, come abbiamo visto”, ha detto Miceli. “Cittadini alle urne si schierino in modo netto contro tutte le mafie” “E sebbene il mondo di certa politica non riesce ad affrancarsi da personaggi che a oggi sono interdetti dal voto perché condannati per reati connessi alla mafia, sono sicuro che dinnanzi al pericolo del ritorno di quelle logiche di potere spregevoli e clientelari, i cittadini sapranno dimostrare ancora una volta da che parte sta la gente onesta” e conclude “mi aspetto che si schierino in modo netto contro tutte le mafie sia in questi giorni di doverosa memoria che alle urne”.

