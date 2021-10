Auto sbanda e finisce fuori strada sotto il ponte di via Belgio, due feriti

19/10/2021

Attimi di paura questa mattina per un incidente avvenuto a Palermo sotto il ponte di via Belgio. Un’auto è finita fuori strada, riuscendo a sfondare il guardrail e a concludere la sua corsa sul selciato che fa da spartitraffico con la corsia in cui si procedere in direzione opposta. Alla fine entrambi gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti. Trasportati in ambulanza con il 118 sono sotto osservazione per capire l’entità delle ferite. L’auto ha sbandato L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10. Il veicolo stava procedendo in una delle due corsie che si trovano nella carreggiata sottostante il ponte di via Belgio, in direzione Trapani. Ad un certo punto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e dopo aver sbandato è finito fuori strada, impattando con il guardrail che è stato anche sfondato. L’auto ha fermato la sua corsa perché frenata dallo spartitraffico che è leggermente rialzato rispetto al piano stradale. Evitate conseguenze peggiori Fortunatamente il mezzo non ha impatto con nessuno degli altri che stavano viaggiando sulla stessa corsia. Sicuramente sono state evitate conseguenze ben peggiori. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto immediatamente si sono recati un’ambulanza del 118 che ha trasportato entrambi gli occupanti dell’auto in ambulanza. Con loro anche i vigili del fuoco che hanno operato per poter estrarre l’auto dalle lamiere del guardrail e mettere tutto in sicurezza. Sul posto anche una pattuglia della polizia di Stato che ha effettuato i necessari rilievi. Le cause Al vaglio degli agenti i motivi che hanno causato l’uscita fuori strada dell’auto. Forse una distrazione o un malore del conducente, forse un guasto meccanico. Di sicuro può aver influito l’asfalto bagnato che è stato reso viscido dalla pioggia. Possibile quindi che anche la velocità possa aver in qualche modo avuto il suo ruolo.

