Motivo del contendere l'uscita dei crocieristi dal porto

Ritornano i lavori, ritona il traffico. Primi disagi nell’area di via Francesco Crispi, a Palermo. A poche ore dall’inizio della seconda fase dei lavori sulla bretella laterale all’altezza di piazza XIII Vittime, il traffico dell’asse del porto è nuovamente piombato nel caos. Nonostante la presenza di due agenti della polizia municipale, posti a presidiare la viabilità nei pressi dell’uscita dei crocieristi dall’area di pertinenza dell’Autorità Portuale, non si è riusciti ad evitare la formazione delle ormai solite lunghe colonne di auto e mezzi pesanti.

Lavori in corso e traffico nel caos

Fatto che tende ad aggravarsi con l’aumentare del flusso di mezzi, ovvero in corrispondenza degli orari di punta. A porre ulteriormente l’accento su una situazione già complicata ci si mettono anche i numerosi mezzi turistici parcheggiati sul posto, fra cui motoape e le carrozze trainate da cavalli. Un problema già noto e che si ripete con l’arrivo di navi da crociera. Ciò da quando l’ingresso centrale del porto è chiuso per via dei lavori di manutenzione. Mezzi turistici che però lì non potrebbero sostare. Come segnalato dalla consigliera comunale di “Oso” Giulia Argiroffi, che ha condotto questa mattina un sopralluogo nell’area del porto, la carreggiata risulta ulteriormente ristretta dalla presenza delle carrozze proprio nei pressi dell’uscita dal sottopasso di via Crispi.

“La mobilità in città è negata – dichiara l’esponente di “Oso” -. L’Amministrazione, assente o incapace, è certamente colpevole dell’inferno provocato. I lavori a piazza XIII Vittime erano programmati. Eppure nessun provvedimento che tuteli i palermitani è stato preso, neanche quelli banali e facili, come spostare dissuasori o non permettere alle carrozze con cavalli di occupare, con la loro sosta abusiva, due corsie stradali in pieno inferno. È inaccettabile assistere a vetturini che a due metri dalla postazione della polizia municipale, sostano in doppia fila mentre la viabilita è bloccata e poi, sempre a due metri dalla polizia municipale, ridicolizzata quanto colpevole di voluta indifferenza, salgono sul marciapiede dove centinaia di turisti aspettano di attraversare, e fanno l’inversione di marcia”. Fatto che, unito ai lavori iniziati ieri nell’area della rotonda di piazza XIII Vittime, rendono ancora più lento il deflusso dei mezzi in un’area già di per se fiaccata da un notevole afflusso di auto e camion, quest’ultimi diretti verso l’ingresso di via dell’Arsenale.

Chiude la bretella lato mare di via Crispi

Scavi, quelli iniziati nell’area di piazza XIII Vittime, che rappresentano la seconda delle tra fasi degli interventi previsti dall’ordinanza 997 del 17 luglio 2023. Dopo aver completato la sostituzione dei cavi elettrici nel tratto fra via Cala e via Patti, la ditta sta mettendo in campo le opere in questione anche nell’area di piazza XIII Vittime. Cantiere che, sulla carta, dovrebbe durare circa tre giorni, anche se non esclusi prolungamenti in caso venga registrata la presenza di sottoservizi. In contemporanea, le maestranze incaricate dal Comune stanno provvedendo a sostituire i sistemi di defluizione delle acque piovane e delle relative caditoie. Interventi che si stanno svolgendo in questa fase al fine di limitare i disagi per la cittadinanza.

Rivoluzione sul fronte della viabilità

I lavori in questione imporranno però una “rivoluzione” sotto il profilo della viabilità del Porto. Da oggi fino alla conclusione dei lavori non sarà più possibile, provenendo da via Cavour, immettersi attraverso la rotonda di piazza XIII Vittime per andare in direzione del porto. Sarà dunque necessario procedere verso Porta Felice, attraversare la Cala, per poi ritornare indietro, in direzione porto, dopo essere giunti al Foro Italico. Per queste ragioni, nel tentativo di rendere più fluido il traffico delle auto, sul lato monte di questo tragitto, l’Area della Mobilità ha chiesto e ottenuto l’istituzione temporanea del divieto di sosta lungo la carreggiata. Al momento, non è prevista nessuna sospensione o limitazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro città. Ciò nonostante i numerosi appelli rivolti dalle forze di maggioranza all’Amministrazione Comunale. A replicare è stato qualche settimana fa l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta che, proprio a proposito dell’impatto dei lavori alla bretella di via Crispi sul fronte della viabilità, ha annunciato un monitoraggio della situazione.

I precedenti lavori al sottopasso di via Crispi

Interventi che seguono, a qualche mese di distanza, ad una lunga serie di opere che hanno interessato i coprimuro laterale del sottopasso di via Crispi. Lavori che erano stati inseriti addirittura nell’accordo passi e sottopassi 2017-2020 e il cui contratto attuativo è stato firmato il 9 febbraio 2021. Ma per vedere l’inizio dei lavori è stato necessario attendere oltre 18 mesi, quando il 22 agosto 2022 la Tecno Costruzioni ha potuto avviare il cantiere sulla carreggiata in direzione Cala. Interventi che dovevano durare pochi mesi, salvo poi registrare un coprimuro laterale più spesso del previsto. Cronoprogramma quindi dilatato, con le opere che sono state portate a termine soltanto a gennaio 2023. Motivo per il quale l’Amministrazione si è presa qualche mese più, rivedendo la progettazione per rendere più snelli i tempi d’esecuzione dei lavori sulla carreggiata in direzione porto, visto anche che la stessa arteria è fondamentale nell’economia della viabilità dell’asse del lungomare. Missione compiuta. I lavori sono stati infatti avviati il 12 aprile 2023, con il cantiere che è stato rimosso definitivamente nella giornata del 3 luglio 2023.