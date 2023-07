“Fuori lo Stato dalla mafia”, il grido dei palermitani nel giorno del ricordo in via D’Amelio

Fuori la mafia dallo Stato: o per meglio dire, come ha gridato dal palco di via D’Amelio Salvatore Borsellino, “fuori lo Stato dalla mafia”. In mille hanno sfilato questo pomeriggio fra le strade di Palermo per chiedere nuovamente, ancora una volta, la verità sulle stragi del 1992. Una manifestazione partita dall’albero Falcone di via Notarbartolo. Luogo simbolo per gli attivisti. Una sorta di ripartenza simbolica dopo gli scontri che hanno contraddistinto la manifestazione del 23 maggio, in ricordo di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Il teatro della vergogna mostrato all’albero Falcone

Ad indire il corteo infatti è stato il coordinamento 19 luglio, ovvero lo stesso insieme di una trentina di associazioni che hanno sfilato fra le strade del centro di Palermo lo scorso 23 maggio. I manifestanti, circa 1000, hanno esposto cartelli e striscioni di condanna nei confronti di alcuni esponenti passati e presenti delle istituzioni. Sotto l’albero Falcone, gli attivisti hanno mostrato una struttura artistica satirica denominata “teatro della vergogna”. Sul piccolo proscenio esposte le foto di diversi mafiosi, come Matteo Messina Denaro, e di alcuni esponenti politici. Fra questi, la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani.

Il minuto di silenzio in via D’Amelio

Un corteo nel quale non sono però mancati alcuni rappresentanti del mondo di centrosinistra, ovviamente presenti a titolo personale. Fra questi, l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, la deputata regionale Valentina Chinnici, il capogruppo del M5S all’Ars Nuccio Di Paola e il presidente della commissione Antimafia Antonello Cracolici. La folla ha attraversato via Notarbartolo, via Libertà, via Tommaso Gargallo, via Rutelli, via Alessi e via Autonomia Siciliana, per poi raggiungere via D’Amelio.

E, proprio una volta giunti in via D’Amelio, i manifestanti hanno intonato il classico coro “Fuori la Mafia dallo Stato”. Concetto ribadito e rilanciato dal palco dove era presente, fra gli altri, Salvatore Borsellino. Commemorazioni concluse con il classico minuto di silenzio delle 16.58. Momento nel quale sono stati pronunciati i nomi di Salvatore Borsellino e dei cinque agenti della scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina e Vincenzo Li Muli).