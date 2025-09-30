Candidati unici del centrodestra alle prossime amministrative, Si aprono le danze in vista delle elezioni del 2026 che precedono di un anno la tornata più attesa , quella che coinvolgerà prima il Comune di Palermo e poi la regione siciliana nello stesso anno in cui si dovrà andare al voto anche per le politiche.

In attesa di sapere se l’idea che serpeggia da qualche tempo di dar vita ad un election day 2027, le elezioni del prossimo anno potranno fornire indicazioni importanti ai partiti e alle coalizioni.

Tavolo del centrodestra a Palermo

Così “Si è riunito nella giornata di ieri il tavolo provinciale di Palermo del centrodestra, alla presenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, MPA, DC, Noi Moderati e Lavoriamo per Palermo”.

Una discussione ampia quella che si è sviluppata ma che avrebbe confermato la volontà unitaria. “L’incontro, convocato per discutere delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni nel 2026 – si legge in una nota ufficiale diffusa dopo il vertice – ha confermato la volontà condivisa di presentarsi con una coalizione unita e coesa”.

Chi c’era all’incontro

A firmare la nota sono Raoul Russo per Fratelli d’Italia, Pietro Alongi per Forza Italia, Sabrina Figuccia per la Lega, Michele Nasca per Noi Moderati, , per la Dc Santi Bellomare, l’Mpa Totò Lentini e Leonardo Canto per Lavoriamo per Palermo che hanno preso parte all’incontro.

“Tutti i partiti hanno ribadito l’impegno a individuare, in ogni territorio, candidature solide, credibili e radicate, capaci di rappresentare al meglio il centrodestra e le esigenze delle comunità locali”.

Quella di ieri è stata solo una prima presa di contatto per l’avvio della più ampia discussione: “Nelle prossime settimane – hanno concluso – sono previsti ulteriori incontri operativi per approfondire la situazione di ogni singolo comune. L’esperienza positiva maturata in altre realtà dimostra che l’unità del centrodestra non è solo un valore politico, ma una strategia vincente”.