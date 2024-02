L'amarezza dei residenti: "Che senso ha tutto questo?"

La mamma degli imbecilli, purtroppo, è sempre incinta. Lo sanno bene alcuni residenti di via delle Magnolie, a Palermo. Il loro risveglio, questa mattina, è stata decisamente amaro. Tra la tarda serata di ieri e questa notte infatti, alcuni vandali si sono “divertiti” a creare il caos nei pressi dell’incrocio con via Giuseppe Sciuti.

Danneggiate una decina di auto

Approfittando del buio, alcuni incivili hanno devastato i vetri di una decina di auto parcheggiate sul posto. Danneggiati inoltre alcuni specchietti e pezzi meccanici di vario genere. Secondo quanto riferito da alcuni proprietari delle auto in questione, i vandali non avrebbero rubato nulla. I cittadini coinvolti hanno provveduto a contattare gli uomini della polizia municipale, per sporgere denuncia e cercare di risalire ai responsabili.

La rabbia dei residenti

Il residuo di quanto accaduto è ancora sul marciapiede. Frammenti di vetro ricoprono quasi tutto il tratto pedonale interessato in via delle Magnolie. “Che senso ha avuto una cosa simile?” si chiede una signora proprietaria di uno dei mezzi danneggiati. “Qui la sera è poco illuminato a causa delle fronde degli alberi non potati. Poi – dichiara la signora – qui ieri sera c’era parecchio movimento visto che giocava il Palermo in casa. In molti vengono qui in cerca di parcheggio”. I rosanero infatti erano impegnati ieri sera nel match contro il Bari, vinto 3-0 dagli uomini di Corini. Secondo quanto riferito dai residenti, non si tratta dell’unico episodio del genere avvenuto in zona. Starà adesso alle forze dell’ordine risalire ai responsabili. Per i residenti, oggi, c’è soltanto da fare i conti con i danni e l’amarezza di un gesto che non ha spiegazioni.