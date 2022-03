E’ accaduto in un’abitazione di via Giusti a Palermo

Muore un’anziana a Palermo, travolta da un armadio che si trovava alle sue spalle. La tragedia si è consumata in un appartamento di via Giusti. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso che sono immediatamente scattati. In casa con lei c’era infatti la badante che si è subito accorta di quel che era accaduto avendo sentito dalla stanza accanto il boato.

In cucina per fare colazione

Stando ad una prima ricostruzione la donna di 93 anni si trovava in cucina dove stava consumando questa mattina la sua colazione. All’improvviso le è franato addosso l’armadio che si trovava posizionato alle sue spalle rispetto a dove era seduta. Ancora è da capire con esattezza come possa aver ceduto l’imponente mobile.

L’allarme lanciato dalla badante

In un’altra stanza si trovava la badante della donna che ha sentito il boato del mobile. Si è subito catapultata in cucina, avendo intuito che fosse successo qualcosa di grave. Ha trovato la 93enne sotto all’armadio che le era crollato addosso. Ha subito chiamato l’ambulanza dei 118 e la polizia. I sanitari, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana. Il suo corpo fragile non le ha permesso di reggere all’onda d’urto del peso di quel mobile e le ha causato delle gravi lesioni interne che non le hanno dato scampo.

I rilievi

La polizia ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica. Ad essere intervenuti anche i vigili del fuoco. C’è’ un primo indizio sul motivo della caduta dell’armadio. Pare infatti che sia stato causato a sua volta dal cedimento del controsoffitto il cui peso, a sua volta, ha sbilanciato in avanti il mobile, finendo per travolgere la sfortunata anziana. Ad intervenire anche la polizia scientifica per effettuare alcuni rilievi e permettere con certezza di ricostruire i tasselli di quanto accaduto.