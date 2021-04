incidente sulla pachino-portopalo

Ciclista travolto da una macchina sulla Pachino-Portopalo

Il giovane è stato trasferito a Catania in elisoccorso

Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine

Sentiti i testimoni che hanno prestato le prime cure al ragazzo

Un giovane ciclista è rimasto vittima di un incidente, avvenuto sulla Pachino-Portopalo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo è stato centrato da una macchina ma sulle cause dell’impatto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia municipale e dei carabinieri.

Elisoccorso

Alcuni testimoni hanno prestato le prime cure al giovane ma si è compreso subito che le sue condizioni erano gravi, per cui è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto del ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Un ragazzino morto

E’ morto nelle ore scorse, all’ospedale Cannizzaro di Catania, Stefano Russo, un ragazzino di 13 anni di Lentini, vittima di un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio in via Nisida, a Lentini. Secondo una prima ricostruzione, era in sella alla sua bicicletta, quando, per cause da accertare, è stato urtato da una macchina.

L’incidente

L’impatto è stato violento, il minore è stato sbalzato dalla sella, facendo un volo di diversi metri. E’ stato trasportato al Cannizzaro ma non c’era molto da fare, è spirato nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi mentre i funerali si terranno lunedì mattina nella chiesa di Sant’Alfio, a Lentini.

Ciclista nel Palermitano

Una donna di 47 anni è stata investita da un’automobilista mentre stava passeggiando in bici con alcuni amici a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. E’ stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia dopo l’incidente avvenuto sulla strada statale 113, all’altezza del punto vendita Mio Supermercato.

Altro sangue sulle strade

Un ragazzo di 25 anni, Giovanni Di Stefano, è morto nei giorni scorsi in un incidente stradale avvenuto ieri sera a pochi chilometri da Scoglitti lungo la provinciale per Vittoria.Il furgoncino sul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi.