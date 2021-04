incidente a lentini, la morte a catania

Morto un ragazzino di 13 anni a seguito di un incidente

Era in sella alla sua bici ed è stato travolto da una macchina

I genitori del minore ha autorizzato l’espianto degli organi

E’ morto nelle ore scorse, all’ospedale Cannizzaro di Catania, Stefano Russo, un ragazzino di 13 anni di Lentini, vittima di un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio in via Nisida, a Lentini. Secondo una prima ricostruzione, era in sella alla sua bicicletta, quando, per cause da accertare, è stato urtato da una macchina.

L’incidente

L’impatto è stato violento, il minore è stato sbalzato dalla sella, facendo un volo di diversi metri. E’ stato trasportato al Cannizzaro ma non c’era molto da fare, è spirato nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi mentre i funerali si terranno lunedì mattina nella chiesa di Sant’Alfio, a Lentini.

Altro sangue sulle strade

Un ragazzo di 25 anni, Giovanni Di Stefano, è morto nei giorni scorsi in un incidente stradale avvenuto ieri sera a pochi chilometri da Scoglitti lungo la provinciale per Vittoria.Il furgoncino sul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi.

Vani i soccorsi

Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando traumi gravissimi. Gli uomini della Polizia Locale e le ambulanze del 118 hanno prestato i primi soccorsi, ma per il giovane l’urto è stato fatale.

Quella stessa strada è già stata teatro di un gravissimo incidente: il 22 novembre 2016 quattro persone persero la vita in un impatto molto simile.

Altri incidenti stradali mortali

Altre persone hanno perso la vita sulle strade recentemente in Sicilia. Il 20 marzo, un tragico impatto sulla strada statale 113 nei pressi del cimitero di Santa Flavia (Pa). Nello scontro tra due mezzi una persona è deceduta.

Nella zona dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato di Bagheria ed i vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente a Santa Flavia (Pa) si chiamava Alfredo D’Amato 58 anni.