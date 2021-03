TRAUMA CRANICO E FRATTURE DI ALCUNE COSTOLE

Una donna di 47 anni è stata investita da un’automobilista mentre stava passeggiando in bici con alcuni amici a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. E’ stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia dopo l’incidente avvenuto sulla strada statale 113, all’altezza del punto vendita Mio Supermercato.

La 47enne ha riportato un trauma cranico e la frattura di alcune costole

A causa del violento impatto la donna (M.C.P. le iniziali) ha riportato un trauma cranico, la frattura di alcune costole e altre lesioni interne. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118 i medici del Trauma center hanno intubato la paziente. La prognosi è riservata. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente sono intervenuti i vigili urbani del comando di Carini per eseguire i rilievi e raccogliere le prime informazioni. Gli agenti hanno identificato l’automobilista, una ragazza di 25 anni, che si trovava alla guida di una Renault Clio. Da chiarire ancora la dinamica per stabilire eventuali responsabilità. Davanti all’ospedale si sono radunati gli amici e i colleghi della donna che lavora negli uffici giudiziari del tribunale di Palermo.

