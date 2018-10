Alla guida dell'auto un 70enne

Un uomo di 56 anni è stato investito in strada da una Fiat Panda alla cui guida era un 7oenne. L’incidente è avvenuto in viale Trieste a Caltanissetta.

Come scrive ilfattonisseno.it, il 56enne dopo l’urto violento con il mezzo è rimasto privo di sensi sul selciato dopo aver colpito il parabrezza dell’auto. Sanguinante, è stato soccorso dai numerosi passanti che hanno avvistato il 118.

I sanitari lo hanno subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia in codice giallo. Il ferito è stato sottoposto ad esami dignostici. I carabinieri hanno chiuso il tratto stradale in cui si è verificato l’incidente per effettuare i rilievi.

