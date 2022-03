L’intervento dei vigili del fuoco in un’abitazione a Termini Imerese

Erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una casa a fuoco. Quando i vigili del fuoco sono entrati in quell’appartamento hanno fatto la macabra scoperta: un’anziana senza vita è stata trovata riversa sul pavimento. E’ quel che è accaduto questa notte a Termini Imerese in un immobile di via del Carmelo. L’allarme era scattato dopo che alcuni residenti nelle vicinanze hanno notato del fumo uscire dalla casa.

Inutile intervento del 118

Quando i pompieri hanno fatto irruzione dentro la casa si sono resi conto di quel che era accaduto: un phon acceso su un letto coperto da lenzuola e l’anziana, Anna Butera di 82 anni che abitava da sola, senza vita. Ad essere intervenuta un’ambulanza del 118: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale inviato dalla Procura per provare a ricostruire quanto era successo.

L’ispezione cadaverica

Il giallo, se così può essere definito, è stato pressoché subito risolto. Il decesso dell’anziana era riconducibile a qualche ora prima ed è stato determinato da cause naturali. Nessun segno di violenza sul corpo di Anna Butera e la casa e gli infissi erano perfettamente chiusi, motivo per cui non si è registrato alcun segno di persona estranea all’interno dell’appartamento. Dunque si ipotizza che la donna avesse acceso il phon in prima serata nel frattempo ha accusato un malore che l’ha stroncata sul colpo. L’elettrodomestico è rimasto accesso ed ha provocato la fumata che poi è stata vista dall’esterno dell’appartamento.

Nessun danno

Non si è registrato alcun incendio di grave entità. La fumata è stata provocata esclusivamente da questo piccolo elettrodomestico che si era surriscaldato ed è andato a fuoco. Per il resto nessuna fiamma è partita e dunque il rogo non si è esteso.

Nei giorni scorsi un lieto fine

Appena qualche giorno fa si è verificato un altro episodio che ha visto coinvolta un’altra anziana, in quel caso fortunatamente con un lieto fine. Ad essere scoppiato un incendio in una casa in via Dei Nebrodi a Palermo con un’anziana salvata dal fumo e dalle fiamme. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri in soccorso di una donna di 90 anni che si trovava nell’abitazione invasa dal fumo intenso. I pompieri hanno evitato che le fiamme provocassero danni più gravi in casa.