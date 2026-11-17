Possono finalmente partire i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sulle pareti di Monte Cuccitello, il rilievo roccioso che sovrasta l’abitato di Baida, nella zona nord-ovest di Palermo. L’intervento, coordinato dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, punta ad eliminare definitivamente le criticità presenti lungo via alla Falconara, restituendo tranquillità ai residenti della borgata.

Aggiudicazione e costi dell’opera

Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno completato l’iter amministrativo e definito le procedure di aggiudicazione della gara d’appalto. Ad eseguire le opere sarà l’impresa Aris srl di Favara, in provincia di Agrigento, che si è aggiudicata i lavori grazie a un ribasso del 27,4 per cento sull’importo a base d’asta. L’investimento complessivo ammonta a 374 mila euro e consentirà di mettere in sicurezza un’area fortemente urbanizzata, dove abitazioni private ed esercizi commerciali sorgono proprio a ridosso del pendio roccioso.

Il progetto esecutivo sul versante a rischio R4

L’obiettivo primario dell’opera è il consolidamento di un costone classificato con il livello di rischio R4, ovvero il grado più elevato nella scala della pericolosità geomorfologica, che negli anni ha destato forte preoccupazione tra gli abitanti del quartiere. Il progetto esecutivo prevede un pacchetto articolato di soluzioni tecniche ad alta specializzazione, a partire dagli interventi di tipo attivo:

Il disgaggio dei massi instabili, necessario per rimuovere quei blocchi rocciosi che, per le loro dimensioni considerevoli, non potrebbero essere trattenuti dalle normali barriere paramassi.

La pulizia e il decespugliamento approfondito lungo tutte le pareti e sull’intero versante roccioso.

L’imbragaggio e la frantumazione controllata dei singoli massi più pericolosi.

L’installazione di sistemi di chiodatura, il posizionamento di reti metalliche rinforzate ad alta resistenza e la messa in opera di tiranti in acciaio per stabilizzare la parete.

La fine di una lunga attesa per il quartiere

Con l’affidamento dei lavori si avvia così a conclusione una vicenda che si protraeva da tempo, segnando un passo decisivo per la tutela della pubblica incolumità nell’area pedemontana del capoluogo siciliano. Le opere consentiranno di mettere al riparo infrastrutture, case e attività produttive di Baida da potenziali smottamenti e cadute di massi.