Dopo il sì al contratto del comparto, via libera da parte della Corte dei Conti anche alla pre intesa firmata a dicembre scorso all’Aran Sicilia, per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro del triennio 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana.

Il sì al contratto è arrivato durante l’Adunanza di oggi pomeriggio iniziata alle 15. “Il collegio, uditi i relatori, certifica positivamente l’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio normativo ed economico 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione siciliana e degli Anti di cui all’Articolo 1 della legge regionale 10/2000 (gli enti controllati della Regione ndr)” si legge nella nota inviata via Pec alla regione e all’Aran.

Adesso bisognerà procedere alla convocazione delle parti per la sottoscrizione definitiva del contratto che permetterà l’entrata in vigore sia della parte economica che di quella normativa.

Si tratta del terzo contratto della dirigenza rinnovato negli ultimi anni recuperando un enorme arretrato contrattuale. Parallelamente sono tre i contratti rinnovati anche per il comparto regionale per un totale di sei contratti di fila.

Gallo: “Grande soddisfazione”

“Grande soddisfazione viene espressa dal Commissario dell’Aran l’Avvocato Accursio gallo che ha seguito tutti i rinnovi prima come presidente poi come commissario dell’Agenzia negoziale della Sicilia. “Siamo soddisfatti del lavoro fatto grazie al costante indirizzo e supporto da parte del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Devo ringraziare anche i sindacati per il loro costante stimolo ed il contributo alla realizzazione di impianti normativi ed economici adeguati”.

“Con questo via libera siamo ormai praticamente in linea con il resto del Paese – aggiunge Gallo – e siamo pronti ad avviare il lavoro per l’ultimo rinnovo contrattuale sia del comparto della della dirigenza”.

Attese le direttive per il rinnovo 2025-2027

Ora l’Aran attende le direttive regionali per avviare le procedure che porteranno al rinnovo del contratto anche per il triennio 2025/2027, ovvero per quello in corso “Sarebbe a prima volta in assoluto – conclude Gallo – che si riesce ad arrivare ad un accordo per un contratto che possa entrare in funzione durante il periodo di vigenza”.