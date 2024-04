L'assessore Orlando: "Toppa brutta da vedere ma sicura?"

“Quando la toppa è peggio del buco”. Deve essere questo che hanno pensato alcuni cittadini palermitani di fronte all’esito degli scavi sul marciapiede di via Libertà. L’area fra piazza Vittorio Veneto e viale Lazio è stata recentemente interessata da un cantiere condotto da Amap. La società Partecipata del Comune ha infatti eseguito degli interventi per sostituire alcuni scarichi fognari della zona. Ma il modo in cui è stato chiuso il cantiere non è proprio piaciuto ai residenti.

Scia di asfalto in via Libertà, piovono polemiche sugli scavi

Amap ha condotto lavori simili già in altre aree della città, non senza disagi per la viabilità. Le maestranze incaricate dall’azienda hanno prima scavato sul marciapiede di via Libertà. Poi hanno sostituito gli scarichi. E infine hanno coperto il tutto con una gettata di asfalto. Un rattoppo non proprio gradito dai cittadini. Qualcuno lo ha considerato semplicemente antiestetico. Altri lo hanno ritenuto perfino pericoloso. In generale, a sollevare le polemiche è soprattutto l’impatto che i cantieri hanno avuto e continuano ad avere su strade e marciapiedi della città.

Via Libertà non fa eccezione. La strada in questione è infatti interessata da un cantiere per rifare proprio asfalto e marciapiedi. Costo dell’operazione circa 900.000 euro. I tempi, con ogni probabilità, saranno un po’ più lunghi rispetto a quelli previsti. Ma quel che preoccupa è il futuro. La paura è infatti che, una volta concluso il cantiere, in zona possano essere condotti degli scavi che possano rovinare quanto fatto fino ad adesso. Ciò con particolare riferimento ai futuri scavi per realizzare il primo pezzo della linea A del tram.

La replica dell’Amministrazione

Sulla questione è intervenuto ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, il quale ha spiegato la tempistiche degli scavi su via Libertà. “Abbiamo chiamato gli uffici delle società Partecipate. Abbiamo voluto capire su quali zone di via Libertà c’erano da fare lavori. – ha sottolineato Orlando -. Amap ci ha segnalato la necessità di sostituire gli scarichi fognari nel tratto fra via Lazio e piazza Vittorio Veneto. Noi, al momento, siamo giunti all’altezza di via Giusti”.

“Si tratta di un rattoppo che durerà qualche settimana o al massimo qualche mese – ha aggiunto l’assessore -. Magari non è bello da vedere, ma è performante dal punto di vista della sicurezza. Voglio dire ai cittadini di stare tranquilli e che il marciapiede sarà rifatto, così come già fatto in altre zone di via Libertà. Si tratta di un’attività coordinata con le società Partecipate. Sono felice che i cittadini si lamentino. Però vorrei capire dove erano gli stessi critici quando il marciapiede di via Libertà ha versato in condizioni pietose negli ultimi anni“.

Like this: Like Loading...