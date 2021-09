Indaga la polizia municipale

Ancora un grave incidente a Palermo in pieno centro. I feriti gravi sono due fratelli. Hanno 19 e 16 anni e sono stati ricoverati in ospedale dopo lo scontro avvenuto stanotte, intorno alle 2, all’incrocio tra via Notarbartolo e via Giacomo Leopardi. I due viaggiavano a bordo di una Yamaha Mt03 che è entrata in rotta di collisione con un auto, una Hyundai Getz, guidata da un cinquantenne.

Riscontrati traumi e fratture

Dopo il violento impatto i due fratelli, il diciannovenne V.F.F.R. e il sedicenne G.F.F.R., sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati con l’ambulanza negli ospedali Civico e Villa Sofia di Palermo. I medici hanno eseguito i primi esami che hanno evidenziato per entrambi diversi traumi e alcune fratture. La prognosi resta per il momento riservata.

La ricostruzione in mano alla polizia municipale

In via Notarbartolo sono intervenute le pattuglie dell’infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. Al vaglio le immagini di alcune telecamere piazzate nella zona che potrebbero chiarire la dinamica. L’incrocio in questione è regolato da un semaforo. Sono in corso indagini per accertare se qualcuno sia passato con il rosso.