Aperta alla Fiera la XXIV edizione

Al via la XXIV edizione di OrientaSicilia, la principale manifestazione del Sud Italia dedicata all’orientamento scolastico e universitario, organizzata dall’Associazione ASTER. L’evento ha aperto i battenti oggi e proseguirà fino al 14 novembre presso il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di Palermo, confermandosi come la bussola insostituibile per migliaia di giovani pronti al grande salto verso il mondo accademico e professionale.

Un debutto da record alla Fiera del Mediterraneo

Il debutto della kermesse è stato un successo travolgente che ha superato ogni aspettativa. Sono stati oltre 16mila gli studenti curiosi che hanno letteralmente preso d’assalto la prima giornata dell’evento, riempiendo di entusiasmo ed energia i padiglioni della Fiera. I ragazzi, provenienti dalle scuole superiori di ogni angolo dell’Isola, hanno iniziato il loro tour tra i numerosi stand allestiti, desiderosi di raccogliere brochure, fare domande e chiarirsi le idee sul percorso da intraprendere dopo la maturità.

Università e Accademie: un’offerta formativa globale

A disposizione delle scolaresche c’è una panoramica completa e variegata del panorama formativo attuale. I giovani studenti siciliani hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i referenti delle più prestigiose Università italiane e straniere, ma anche di Accademie di belle arti, istituti di alta formazione e scuole di specializzazione. Un’occasione unica per valutare non solo i piani di studio tradizionali, ma anche i nuovi corsi di laurea e le professioni emergenti, confrontando i requisiti di accesso e le reali opportunità di inserimento nel mercato del lavoro globale.

Il valore dell’orientamento nelle parole di Anna Brighina

La forza di OrientaSicilia risiede nella sua longevità e nella solidità del progetto firmato dall’Associazione ASTER, che da oltre due decenni accompagna le generazioni future.

A sottolineare la missione profondamente etica e sociale dell’evento è la stessa Presidente dell’Associazione ASTER, Anna Brighina: “Da oltre 20 anni OrientaSicilia rappresenta il punto di riferimento per migliaia di giovani siciliani. Scoprire chi siamo è il primo passo per decidere dove andare. Offriamo ai nostri ragazzi strumenti, incontri e opportunità per una scelta consapevole e autentica del proprio futuro. In un contesto ricco di stimoli e collaborazioni istituzionali, questa manifestazione si distingue per la sua capacità di unire cultura, orientamento e speranza, accompagnando le nuove generazioni in un percorso di crescita personale e professionale che valorizza talenti, passioni e responsabilità”.

Quattro giorni per progettare il futuro della Sicilia

Con i suoi quattro giorni di workshop, colloqui personalizzati e presentazioni, la manifestazione si attesta come un fondamentale hub istituzionale. OrientaSicilia non è soltanto una vetrina informativa, ma uno spazio in cui la scuola, il mondo universitario e le istituzioni dell’Isola dialogano attivamente per contrastare la dispersione e supportare il talento locale, offrendo ai giovani siciliani le motivazioni giuste per investire sulle proprie passioni restando protagonisti del proprio domani.