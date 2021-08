Il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti

Dopo due mesi, ripulita dagli ingombranti via Ragusa Moleti

La segnalazione e l’intervento della rap vicino la scuola elementare

“Ora speriamo nel buon senso dei cittadini”

Grazie alle maestranze della Rap, stamattina, dopo oltre dieci giorni, è stato liberato dai rifiuti ingombranti il marciapiede di via Ragusa Moleti dove si trova anche una scuola elementare. “Adesso si spera nella buon senso dei nostri concittadini di non abbandonare altri ingombranti e avere più amore per la nostra città, però anche le istituzioni devono fare la loro parte vigilando di più in quei siti dove spesso vengono presi di mira”, lo dice il palermitano Giuseppe Li Causi da Palermo, esperto della vita di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che ha inoltrato la segnalazione.

“Servono telecamere contro gli incivili”

Erano numerosi i rifiuti ingombranti in via Ragusa Moleti, vicino l’omonima scuola. Qui, nonostante gli interventi continui della Rap, lo scempio con discarica settimanale a cielo aperto è ormai cronico. La Rap pulisce e dopo giorni ritorna lo scempio. Intanto i residenti chiedono più controlli e l’installazione delle telecamere per punire gli incivili.

A Palermo c’è un servizio gratuito

A Palermo esiste un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a Palermo riservato ai privati cittadini, alle scuole e agli uffici comunali, alle Onlus e ci sono due modi per prenotarlo. La Rap arriva sotto casa per prelevare i rifiuti e non ci sono oneri per il cittadino. Basta solo prenotare il ritiro. O si invia la richiesta on line. Oppure è possibile richiedere il servizio utilizzando l’applicazione RAP scaricabile dagli store Google Play per i dispositivi Android e App Store per i dispositivi IOS Apple. Oppure si può chiamare il numero verde 800237713 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. A disposizione ci sono anche i vari centri di raccolta del Capoluogo. Non ci sono davvero scusanti per chi continua a sporcare la città.