Sul posto il personale dell'infortunistica stradale

Un incidente si è verificato in via Roma, a Palermo. Intorno alle 20, due motocicli si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via Napoli. Sul posto è immediatamente giunta una volante della guardia di finanza, che ha proceduto a regolare il traffico e a verificare le condizioni dei due conducenti, per fortuna rimasti entrambi illesi nell’impatto. Da comprendere la dinamica dell’accaduto, sulla quale indagherà il personale dell’infortunistica stradale della polizia municipale. L’area dell’incidente è stata delimitata e il traffico in zona risulta rallentato. In zona è presente anche il personale della ditta che si occupa della pulizia dei detriti stradali, in attesa di potere procedere.

Via Roma terra di incidenti







Purtroppo via Roma non è di certo nuova ad episodi di sinistri stradali. Secondo le statistiche consultabili sugli open data forniti dal Comune relativi al 2022, sono 72 gli impatti che si sono verificati sull’asse principale del centro storico. E anche in questo inizio di 2024, non sono mancati gli incidenti. Tre, addirittura, nella sola giornata di domenica 4 febbraio. In uno di questi è stata coinvolta una ciclista. E proprio la categoria del mondo a due ruote è tornata a popolare con maggiore frequenza via Roma. Ciò in virtù dell’ordinanza con la quale è stata pesantamente limitata la circolazione dei mezzi della mobilità sostenibile su via Ruggero Settimo, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele.

In seguito alle recenti modifiche introdotte dall’assessore Maurizio Carta, sono state introdotte alcune fasce orarie in cui verrà consentito il passaggio. Ma ciò è sembrato non bastare. Ieri, nonostante la pioggia, un altro gruppo civicodenominato “Critical Mass” si è dato appuntamento in piazza Borsa per una sorta di manifestazione green al fine di chiedere il ritorno del transito sull’area del centro storico. Tema del quale l’esponente della Giunta Lagalla ha parlato questo pomeriggio in una assemblea civica tenutasi in piazza Borsa. Manifestazione convocata da parte del comitato “Per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo”. Il gruppo si è riunito intorno alle ore 17 per discutere con la cittadinanza proprio del documento emanato per regolare il transito di biciclette e monopattini nel centro città. Fatto sul quale gli esponenti civici avevano avviato una petizione online per chiedere lo stop dell’atto. Proposta che ha raggiunto oltre 2300 firme.

