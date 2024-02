Si tratta di una donna sulla quarantina

Secondo incidente in poche ore nella centralissima via Roma, a Palermo. Intorno alle 17.30 si è verificato un secondo incidente all’altezza di via Cantavespri, nei pressi di Palazzo Gangi. Qui infatti una moto ha tamponato una signora di circa 40 anni. La donna ha riportato una ferita alla gamba. Sul posto è intervenuto il personale della polizia di stato, il quale ha allertato i vigili urbani e i mezzi di soccorso. A ricostruire la dinamica sarà, come sempre in questi casi, il reparto d’infortunistica stradale della polizia municipale. A causa dell’incidente, il traffico in zona è andata in tilt. Code si sono infatti registrate in entrambe le direzioni. La situazione si è poi normalizzata in serata.

Primo incidente in mattinata

Quello di via Roma è il secondo incidente in meno di ventiquattro ore verificatosi in zona. Questa mattina infatti, una donna a bordo della sua bicicletta è stata investita da un’auto all’altezza del civico 72, mentre si muoveva verso piazza Giulio Cesare. L’episodio è avvenuto intorno alle 11. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti e un uomo della sicurezza di un supermercato vicino. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini del 118 che hanno prestato le prime cure alla signora, la quale si trova attualmente in codice giallo all’ospedale Civico di Palermo.

Un episodio che ha riacceso le polemiche sull’ordinanza con la quale l’Amministrazione Comunale ha praticamente tagliato fuori i mezzi della mobilità sostenibile da via Maqueda e da corso Vittorio Emanuele. Fatto sul quale è stata aperta online una petizione per sensibilizzare l’Amministrazione per un passo indietro sulla decisione presa. Documento che ha raccolto al momento oltre 2200 firme. “Che via Roma non è sicuro purtroppo si sa – commenta Dario Stellino, componente della Consulta delle Biciclette di Palermo -. In base agli open date del comune di Palermo consultabili on line, via Roma nel 2022 è stata la terza via di Palermo con più incidenti. La petizione chiede anche ciclovie sicure da potere utilizzare in alternativa a via Maqueda. E le chiede in particolare su via Roma e da via Dante a via Bonello attraverso via Papireto”.