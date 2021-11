A sei mesi dalle Elezioni Amministrative 2022, la Lega muove i primi passi e “scalda i motori”. Oggi presso la sede della segreteria regionale del Carroccio si è riunito il tavolo per la preparazione della lista e del programma elettorale per le prossime Elezioni Comunali a Palermo.

I temi sul tavolo per Palermo 2022

“Inizia oggi un percorso in cui la Lega Sicilia mette in campo ogni sforzo ed ogni risorsa, non solo per vincere le elezioni ma per dare a Palermo una guida forte, con un programma di governo tale da restituire alla città la grandezza che merita. Abbiamo rilanciato e integrato il lavoro dei tavoli tematici su Turismo e cultura, Rifiuti ed ambiente, mobilità traffico ed infrastrutture, Risorse umane riorganizzazione e digitalizzazione pubblica amministrazione, Waterfront, Sicurezza, Pnrr, Aziende partecipate e Attività sociali, che nei prossimi giorni cominceranno le proprie attività”, si legge in una nota del partito di Salvini.

I presenti

Ne danno notizia i componenti della Segreteria politica della Lega oggi presenti a Palermo: Francesco Scoma, Igor Gelarda capogruppo al comune di Palermo, Vincenzo Figuccia Commissario Provinciale del partito, Alessandro Anello commissario cittadino di Palermo, il senatore Francesco Mollame, la consigliera comunale Sabrina Figuccia, la deputata regionale Marianna Caronia, Annibale Chiriaco responsabile comunicazione istituzionale, Antonio Triolo, Elisabetta Luparello responsabile Lega giovani, Il responsabile enti locali della Lega in Sicilia, Pippo Fallica.

Salvini a dicembre a Palermo

Pochi giorni fa era stata rivista la lista dei candidati al consiglio comunale in attesa di Matteo Salvini. “Durante l’incontro è stata rivista e perfezionata la bozza della lista dei candidati al Consiglio comunale in vista della tappa che vedrà Salvini a Palermo nel mese di dicembre, durante la quale gli verrà consegnata la sintesi del lavoro fatto”.

Lega punta al 10%

“Alle elezioni Comunali del 2022 a Palermo la Lega punta a superare il 10 per cento”. Lo ha detto Alessandro Anello, segretario della città metropolitana, dopo un incontro con la dirigenza del partito tenuto a metà ottobre nella sede della segreteria regionale.

“Abbiamo fissato un obiettivo importante a doppia cifra – ha sottolineato Anello – forti del lavoro che stiamo portando avanti sul territorio in linea con le indicazioni del segretario regionale Nino Minardo e che a maggio dell’anno prossimo in accordo con le altre forze del Centrodestra vedrà l’elezione di un primo cittadino forte, autorevole, in assoluta alternativa alla pessima gestione Orlando. Abbiamo nomi di spessore ed esperienza sia per il candidato sindaco che per il consiglio comunale, ma anche per le circoscrizioni dove la Lega a Palermo ha donne e uomini di valore e molto radicati nei quartieri sia nel centro storico che nelle periferie”.