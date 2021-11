Vertice Figuccia-Anello

La classe dirigente della Lega palermitana si è incontrata per stabilire alcuni punti prioritari del programma del Carroccio in vista delle elezioni amministrative. L’incontro si è svolto ieri a Palermo alla presenza del coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia e del segretario cittadino Alessandro Anello.

Le Priorità della Lega per Palermo

“Sono stati stilati alcuni punti programmatici che rappresentano le priorità della Lega Sicilia, in vista dell’appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e della giunta a Palermo. Si è ribadita la disponibilità ad esprimere il candidato sindaco all’interno della struttura del partito e contestualmente definite le proposte per la città che verranno strutturate all’interno dei tavoli tematici: dal Piano Raccolta e Smaltimento rifiuti coordinato con il supporto del Senatore Briziarelli, ad un nuovo piano di Mobilità e Traffico con il Pums, ancora, dalla destagionalizzazione turistica e alla cultura con il coordinamento dell’assessore Samonà, fino alla digitalizzazione della PA, e alla pianta organica per il riavvio della stagione concorsi, coordinata invece dal dott. Giuseppe Spata”.

Rivista lista candidati al consiglio comunale in attesa di Salvini

Ed inoltre: “Durante l’incontro è stata rivista e perfezionata la bozza della lista dei candidati al Consiglio comunale in vista della tappa che vedrà Salvini a Palermo nel mese di dicembre, durante la quale gli verrà consegnata la sintesi del lavoro fatto”.

Lega punta al 10%

“Alle elezioni Comunali del 2022 a Palermo la Lega punta a superare il 10 per cento”. Lo ha detto Alessandro Anello, segretario della città metropolitana, dopo un incontro con la dirigenza del partito tenuto a metà ottobre nella sede della segreteria regionale.

“Abbiamo fissato un obiettivo importante a doppia cifra – ha sottolineato Anello – forti del lavoro che stiamo portando avanti sul territorio in linea con le indicazioni del segretario regionale Nino Minardo e che a maggio dell’anno prossimo in accordo con le altre forze del Centrodestra vedrà l’elezione di un primo cittadino forte, autorevole, in assoluta alternativa alla pessima gestione Orlando. Abbiamo nomi di spessore ed esperienza sia per il candidato sindaco che per il consiglio comunale, ma anche per le circoscrizioni dove la Lega a Palermo ha donne e uomini di valore e molto radicati nei quartieri sia nel centro storico che nelle periferie”.