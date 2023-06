Via Tiro a Segno, serviranno 200.000 euro per il nuovo sistema fognario

Pietro Minardi di

16/06/2023

I residenti di via Tiro a Segno aspettano ancora i lavori necessari alla costruzione del sistema fognario. I tecnici dell’azienda Amap sono stati ricevuti dalla IV Commissione consiliare per presentare il preventivo degli interventi da eseguire per risolvere un’emergenza igienico-sanitaria che va avanti da anni. Ufficializzati i costi dell’operazione, per la quale serviranno circa 200.000 euro.

Via Tiro a Segno, presentato preventivo per i lavori

Un incontro figlio dei recenti problemi che hanno riguardato il palazzo che si trova nei pressi dell’Ecomostro. Luogo nel quale i residenti hanno segnalato la comparsa di un accumulo notevole di acqua verdastra di origine fognaria. Liquami che hanno invaso, nei giorni scorsi, tutte le strade limitrofe al palazzo. Ciò a causa del malfunzionamento della pompa idrovora di cui i residenti, in autonomia, si erano dotati per far fronte appunto all’assenza di un sistema fognario funzionante. Una situazione oltre ogni limite di tollerabilità per le oltre 140 famiglie che risiedono nello stabile.

Fatto che era stato più volte segnalato anche dal consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi che, in una segnalazione inviata al Comune, aveva parlato di “rischio colera“, riferendosi proprio all’accumulo di acqua di fogna nello spiazzale di via Tiro a Segno 60. Fatto per il quale aveva chiesto ed ottenuto un intervento straordinario di espurgo. Una toppa su una falla enorme ed aperta da troppo tempo. Elemento sul quale il Comune ha avviato un fitto dialogo con gli uffici di Amap. Confronto dal quale è venuto fuori il preventivo definitivo dei lavori, il cui costo si aggira intorno ai 200.000 euro. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti della commissione, ci saranno degli ulteriori incontri per discutere delle specifiche tecniche del progetto e per chiedere un impegno all’Amministrazione Comunale sul reperimento dei fondi necessari.

Un problema noto da tempo

Lavori che potrebbero rappresentare la soluzione ad un problema di lungo corso. Da anni infatti si registra in via Tiro a Segno la presenza di acque fognarie a cielo aperto proprio a pochi metri dall’Ecomostro. Liquidi che si depositano nelle stradelle laterali del plesso abitativo del civico 60. Palazzo nel quale abitano circa 140 famiglie, costrette giornalmente a fare i conti con l’acqua di fogna presente sul posto. Un fatto già noto almeno dal 2016, quando fu realizzata una conferenza di servizi alla presenza dei tecnici di Amap, Coime, e degli uffici comunali al fine di risolvere il problema.

Da allora il Comune ha provato a sollecitare Amap ad un intervento. Ciò anche attraverso un’ordinanza sindacale del 25 gennaio 2021, con la quale l’allora sindaco Leoluca Orlando chiedeva un intervento urgente sul posto. La situazione si è sbloccata a fine 2022, quando l’assessore Maurizio Carta ha effettuato un sopralluogo proprio su via Tiro a Segno. Da lì è partita la richiesta di un preventivo, oggi ufficializzata, per finanziare i lavori. Ci vorranno circa 200.000 euro. Da chiarire le tempistiche. Intanto la gente di via Tiro a Segno aspetta, dovendo fronteggiare giornalmente l’acqua di fogna che si accumula in strada.