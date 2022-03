un’opera strategica per il territorio

Consegnati oggi i lavori di sistemazione dell’asse viario della Strada Provinciale n. 6 (SP6) di Baucina e Ventimiglia, “Svincolo Cannizzaro – Baucina – Ventimiglia – Trabia”. L’asse viario garantisce il collegamento dalla SS121 svincolo Baucina e attraversa e collega i Territori dei Comuni di Baucina, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Trabia e Termini Imerese.

Il progetto e i fondi

I Lavori riguarderanno la messa in sicurezza di tutto il tratto stradale, nello specifico il sostegno del corpo stradale, mediante la realizzazione di muri e gabbionate, il rifacimento del cassonetto stradale , la ricostruzione della sede viaria, la collocazione di barriere metalliche, la risagomatura di tratti stradali maggiormente ammalorati, la bitumatura della quasi totalità della carreggiata stradale, il rifacimento di tratti di cunetta e la pulizia dei tombini per migliorare il deflusso delle acque meteoriche.

La realizzazione del progetto ha visto la partecipazione in perfetta sinergia degli Uffici della Regione e gli Uffici tecnici della Viabilità della Citta Metropolitana di Palermo. Nel novembre 2020 la Città Metropolitana di Palermo, facendo proprie le richieste da parte dei Sindaci dei Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Baucina ha redatto uno studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria mirati ad interventi di sistemazione nella strada provinciale SP6 (Dalla SS121 al Comune di Trabia), con l’inserimento dell’opera nel Piano Triennale 2020-2022 adoperandosi altresì a dare copertura all’opera mediante fondi regionali (Patto per il SUD).

Il ruolo della Citta Metropolitana di Palermo

“Ancora una conferma del ruolo della Città Metropolitana a servizio dei territori su impulso dei Sindaci. La progettazione da parte dei tecnici e la inserzione di risorse regionali nel programma triennale per le opere pubbliche della Citta Metropolitana ha consentito ancora una volta di raggiungere un obiettivo sollecitato da decenni e volto a realizzare condizioni di sicurezza e di fruibilità a servizio dei cittadini e visitatori così come a servizio di tante imprese specie agricole presenti in questa area della Città Metropolitana“, lo ha dichiarato il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando.

Dopo 30 anni di attesa

“Dopo trent’anni di attesa – dice Antonio Rini, Sindaco di Ventimiglia di Sicilia – si realizzerà un’opera strategica per il territorio e fondamentale per il collegamento con Ventimiglia. Una infrastruttura possibile grazie alla collaborazione istituzionale della Città Metropolitana, all’attenzione del Governo Musumeci e all’impegno finanziario della Regione Siciliana. Un preciso impegno del nostro Comune che, pur di vedere realizzata l’opera, ha contributo nella fase progettuale con le relazioni geologiche e seguito con interesse tutti i lunghi passaggi burocratici tra un ente e l’altro. Raggiungere i nostri paesi sarà più semplice e più facile, grazie ad un lavoro corale e sinergico tra Istituzioni. È la buona Politica”.

L’intervento della Regione

I lavori riguardano circa 26 chilometri della Sp6, dall’innesto con la Statale 121 sino al tratto nel territorio di Trabia, sulla fascia costiera.

«L’avvio dei lavori sulla Sp6, arteria di particolare importanza per la mobilità di questa area interna – ha sottolineato il presidente Musumeci – è un traguardo importante che migliorerà la qualità della vita di migliaia di abitanti del Palermitano. Opere attese da quasi trent’anni, che finalmente restituiranno dignità a un importante asse di collegamento di questo territorio. La Regione, attraverso i dipartimenti competenti, ha lavorato con Città metropolitana e Comuni del comprensorio per arrivare a questo risultato. Proseguono così gli interventi del governo regionale sulla viabilità provinciale della Sicilia in sostituzione e a supporto delle ex Province, che devono fare fronte alla mancanza di risorse e a carenze del personale tecnico per predisporre i progetti. Abbiamo già stanziato per questi interventi stradali oltre 300 milioni di euro».

Ad eseguire l’intervento è la ditta Cruschina Costruzioni Srl di Mussomeli (Cl) che si è aggiudicata la gara con un ribasso a base d’asta del 30,11 per cento per un importo pari a 2 milioni e 307 mila euro. La durata prevista dei lavori è un anno.

«Un altro impegno mantenuto dal governo Musumeci – ha aggiunto l’assessore Marco Falcone – nel recupero della viabilità interna della Sicilia. Lavori attesi da decenni che diventano realtà su una strada vitale per i collegamenti fra i centri dell’entroterra e la costa tirrenica nell’area di Trabia. Oggi diamo finalmente risposta alla domanda di mobilità di un comprensorio che, grazie a quest’opera, non sarà più penalizzato nelle connessioni viarie, potendo contare su un’arteria provinciale finalmente all’altezza delle aspettative dei cittadini».