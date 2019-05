Faraone annuncia una interrogazione al Governo nazionale

Sulla strada SS640 ci sarebbe un viadotto a serio rischio crollo. Lo denuncia il segretario del Partito Democratico Davide Faraone attraverso un video pubblicato sui social. Faraone ha annunciato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture Toninelli per l’allarme legato al rischio crollo del ponte. Faraone aveva già realizzato un video sulle condizioni della SS 640.

“Il viadotto sulla statale 640, all’altezza di Porto Empedocle, è a rischio – dice Faraone -. Da un sopralluogo effettuato con Claudio Lombardo dell’associazione MareAmico, abbiamo scoperto che mesi fa, in occasione del passaggio della talpa, la gigantesca fresa meccanica utilizzata per scavare i tunnel della Agrigento-Caltanissetta, la ditta Cmc, verificando le criticità del viadotto, ha improvvisato una sorta di messa in sicurezza artigianale senza alcuna comunicazione successiva alle autorità”.

L’allarme lanciato da MareAmico ha indotto l’Anas a predisporre sistemi di carotaggio ma, ad oggi, non si conoscono i risultati dell’indagine. “Chiediamo – continua il segretario dem – di sapere se questo viadotto è pericoloso o no. Sicuramente occorre immediatamente ripristinare le condizioni minime di sicurezza”. Davide Faraone ha pubblicato su Facebook un video realizzato sotto il viadotto.

“Qualcuno dimentica – aggiunge – che su quel viadotto, oltre al passaggio della gigantesca fresa meccanica, transitano ogni secondo migliaia e migliaia di automobili, camion e pullman con persone a bordo. Vogliamo saperne di più e abbiamo presentato un’interrogazione urgente al ministro per le infrastrutture Toninelli”.