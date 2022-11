Il punto della situazione

La realizzazione del viadotto Ritiro prosegue. E non è mai stata interrotta. Lo annuncia Autostrade Siciliane che conferma il tutto. I lavori sono giusti al 92% e stanno proseguendo regolarmente e che ogni scelta adottata dalla Toto Costruzioni per la gestione delle proprie risorse umane non è chiaramente imputabile a questa amministrazione.

Nella nota diffusa da Autostrade Siciliane “Inoltre si precisa che i crediti vantati nei confronti di Autostrade Siciliane dalla Toto Costruzioni ammontano a 2.000.000 di euro per lo stato di avanzamento dei lavori, mentre altri 2.500.000 di euro sono in attesa si attesa di un imminente accreditamento ad opera del ministero delle Infrastrutture, in quanto collegati in modo diretto al Decreto Aiuti. Tutti gli altri pagamenti risultano invece regolari, come convenuto”.

Priorità eccezionale per governance di Autostrade Siciliane

Dal proprio insediamento la governance di Autostrade Siciliane ha riconosciuto ai lavori per la realizzazione del nuovo viadotto Ritiro una priorità eccezionale, in funzione dell’enorme importanza che lo snodo viario rappresenta per tutto il territorio, e in tal senso ha da subito impresso un deciso impulso alla sua realizzazione (dopo un’attesa decennale), monitorando in modo costante ogni fase di lavorazione.

Viadotto Ritiro tra opere più complesse

La nota della società si conclude: “Si ricorda che il viadotto Ritiro rappresenta una tra le opere più complesse e imponenti attive in Italia, del valore complessivo di quasi 60 milioni di euro, e il cui progetto prevede il suo adeguamento statico e il miglioramento sismico con la completa demolizione e ricostruzione degli impalcati. Al termine dei lavori, il viadotto sarà composto da due distinte carreggiate, strutturalmente indipendenti, della lunghezza rispettivamente di 924,10 metri con 22 campate (carreggiata destra direzione Palermo, aperta oggi) e di 866,77 metri e 20 campate (carreggiata sinistra)”.

A fine giugno venne aperta la prima carreggiata del viadotto Ritiro lungo l’autostrada A20 dove il cantiere era giunto al 90% dei lavori da eseguire, come ha fatto sapere l’assessore regionale alle Infrastrutture Falcone. Dallo scorso 27 giugno il traffico dell’autostrada A20, in direzione Palermo, ha iniziato a scorrere lungo la nuova carreggiata lato mare del viadotto Ritiro. Così la prima delle due rampe, dopo essere stata demolita e interamente ricostruita a oltre 60 metri di altezza, torna a essere fruibile e al servizio di tutta la Sicilia orientale.